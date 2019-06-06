В Тюмени суд вынес приговор жителю Ямала за попытку подрыва банкоматов

Инцидент произошел 30 сентября прошлого года. Ямалец из магазина в селе Упорово похитил 45 тысяч рублей. А потом, в ночь на 3 ноября, уже в Тюмени, пытался подорвать банкомат на улице Ямской, чтобы завладеть деньгами. Но его заметили сотрудники охраны по камерам видеонаблюдения.
Злоумышленник направился к другому банкомату на той же улице, произвел необходимые действия для подрыва, но не смог осуществить свои намерения. Его задержали сотрудники ЧОПа.
Ранее преступник уже был судим за кражи и разбой. Суд назначил ему пять лет тюрьмы строго режима и взыскал 45 тысяч рублей ущерба.