В Тюмени суд вынес приговор жителю Ямала за попытку подрыва банкоматов

Инцидент произошел 30 сентября прошлого года. Ямалец из магазина в селе Упорово похитил 45 тысяч рублей. А потом, в ночь на 3 ноября, уже в Тюмени, пытался подорвать банкомат на улице Ямской, чтобы завладеть деньгами. Но его заметили сотрудники охраны по камерам видеонаблюдения.