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Тюменцы скупают беговые кроссовки

6 июня 2019, 05:57
Фото: pixabay.com
У тюменцев с приходом лета резко вырос интерес к беговым кроссовкам.
Сюжет
Тюмень

Чаще всего в области покупают летние кроссовки, на втором месте - демисезонные. Самыми популярными размерами у мужчин стали 41-43, у женщин - 37-39.

Что же касается цен, то в Тюмени они на 18% ниже средней стоимости по России. Дороже всего кроссовки в Москве, в среднем 3,3 тыс. рублей за пару, дешевле - в Тольятти (1,7 тыс. рублей).

Тюмень в этом рейтинге занимает второе место. В среднем в областной столице можно купить кроссовки за 1,8 тыс. рублей. В Челябинске кроссовки обойдутся в 2,4 тыс. рублей, в Екатеринбурге - в 2,5 тыс. рублей, в Омске - в 2,7 тыс. рублей.

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