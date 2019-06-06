Тюменцы скупают беговые кроссовки

Чаще всего в области покупают летние кроссовки, на втором месте - демисезонные. Самыми популярными размерами у мужчин стали 41-43, у женщин - 37-39.
Что же касается цен, то в Тюмени они на 18% ниже средней стоимости по России. Дороже всего кроссовки в Москве, в среднем 3,3 тыс. рублей за пару, дешевле - в Тольятти (1,7 тыс. рублей).
Тюмень в этом рейтинге занимает второе место. В среднем в областной столице можно купить кроссовки за 1,8 тыс. рублей. В Челябинске кроссовки обойдутся в 2,4 тыс. рублей, в Екатеринбурге - в 2,5 тыс. рублей, в Омске - в 2,7 тыс. рублей.