ТДСК объяснил, почему решил выплачивать 94 млн только после суда

Однако, учитывая регулярные предостережения, направляемые налоговыми органами в адрес ОАО «ТДСК» о том, что ООО «Диамант Плюс» имеет признаки «транзитной организации» и «получает необоснованную налоговую выгоду», сторонами было достигнуто соглашение об отсрочке платежа до вынесения решения суда о выплате таковой. Принятое решение ОАО «ТДСК» и ООО «Диамант Плюс» было изложено письменно и документально подтверждено.