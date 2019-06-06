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ТДСК объяснил, почему решил выплачивать 94 млн только после суда

6 июня 2019, 12:28
Фото: Официальный сайт ТДСК
Известный тюменский застройщик «Тюменский домостроительный комбинат» прислал в редакцию «Нашего города» ответ на публикацию «Крупнейший тюменский застройщик по решению суда выплатит 94 млн рублей». Публикуем текст полностью.
Сюжет
Тюмень

«ОАО «ТДСК» не отрицает наличия договорных отношений с ООО «Диамант Плюс», общество действительно должно было заплатить контрагенту сумму долга в размере 94743715,58 рублей.

Однако, учитывая регулярные предостережения, направляемые налоговыми органами в адрес ОАО «ТДСК» о том, что ООО «Диамант Плюс» имеет признаки «транзитной организации» и «получает необоснованную налоговую выгоду», сторонами было достигнуто соглашение об отсрочке платежа до вынесения решения суда о выплате таковой. Принятое решение ОАО «ТДСК» и ООО «Диамант Плюс» было изложено письменно и документально подтверждено.

Таким образом, выплата долга в размере 94 млн рублей, наличие которого ОАО «ТДСК» не оспаривало, была запланирована на основании решения суда и не является суммой, которая может поставить деятельность компании под угрозу. ОАО «ТДСК» является надежным застройщиком и контрагентом, выполняющим договорные обязательства».

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