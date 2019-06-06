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Одной из самых безопасных в мире признали авиакомпанию «Россия»

6 июня 2019, 08:10
Фото: rossiya-airlines.com
Немецкий исследовательский центр JACDEC составил рейтинг самых безопасных авиакомпаний, в который вошли несколько российских перевозчиков. При этом ВПЕРВЫЕ попавшая в рейтинг авиакомпания «Россия» смогла обойти другие отечественные компании, в том числе «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» и S7 Airlines.
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Тюмень

Рейтинг, составленный в 2019 году, основан на статистике происшествий на бортах самых крупных мировых авиаперевозчиков, авиакомпания «Россия» заняла 47-е место, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» 76-е и 81-е соответственно.В список попала и авиакомпания «S7 Airlines», занявшая 98-е место.При создании рейтинга центр использует статистику инцидентов за последние три десятка лет, учитывая самые разные критерии, включая количество пассажиров и состояние самолетов, принадлежащих конкретной компании. Важным фактором при присвоении места является количество нештатных ситуаций, таких как выкат за пределы взлетной полосы, посадка с отказавшим двигателем или поломка самолета.

Занять лидирующее среди российских перевозчиков положение по безопасности авиакомпании «Россия» позволила постоянная работа над совершенствованием алгоритма безопасности перевозок. При этом компания расширяет собственные внутренние нормативы и строго следует международным стандартам безопасности.

Безопасность пассажиров для перевозчика является ключевым параметром. «Россия» с 2007 года каждый год успешно проходит аудит эксплуатационной безопасности IOSA

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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