Одной из самых безопасных в мире признали авиакомпанию «Россия»

Рейтинг, составленный в 2019 году, основан на статистике происшествий на бортах самых крупных мировых авиаперевозчиков, авиакомпания «Россия» заняла 47-е место, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» 76-е и 81-е соответственно.В список попала и авиакомпания «S7 Airlines», занявшая 98-е место.При создании рейтинга центр использует статистику инцидентов за последние три десятка лет, учитывая самые разные критерии, включая количество пассажиров и состояние самолетов, принадлежащих конкретной компании. Важным фактором при присвоении места является количество нештатных ситуаций, таких как выкат за пределы взлетной полосы, посадка с отказавшим двигателем или поломка самолета.