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Неизвестные по ночам бьют стекла автомобилей в Тюмени

6 июня 2019, 06:15
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени участились случаи порчи чужого имущества. Неизвестные по ночам бьют стекла автомобилей, при этом фактов кражи вещей из салонов машин не было.
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Тюмень

Очередной случай произошел на улице Беляева. По словам владельца пострадавшего автомобиля, ночью в его машине разбили стекло, при этом ничего не взяли, но оставили кирпич, об этом он рассказал в тюменских группах в соцсетях.

В комментариях к посту тюменцы дали понять, что это далеко не первый подобный случай. Так примерно месяц назад на улице Ермака неизвестные также разбили стекло припаркованного возле дома автомобиля и ничего из машины не взяли.

Впрочем, в комментариях отписались и те, кто подойдя к своей машине утром и обнаружив разбитое стекло заметил, что из его автомобиля кое-что пропало. По словам подписчицы группы, из ее машины вытащили старую магнитолу и выбросили рядом.

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