Красиво: тюменцам понравились арт-объекты около улицы Советской

За 3 часа пост об арт-объектах на Советской собрал почти 200 лайков и 18 тыс. просмотров.
Горожане отметили, что подобные элементы было бы неплохо нарисовать на старых зданиях и в спальных микрорайонах.
«Сколько в Тюмени стен, в старых хрущовках, девятиэтажках, особенно в спальных микрорайонах, глазу зацепиться не за что. Пусть нарисую красивые картины, чтобы оживить серый город», - отметил один из подписчиков тюменского паблика.
В Тюмени появится глобус из цветов. В Ленинском округе цветочный наряд появится на арт-объекте. Цветочники оформят молекулу ДНК в сквере Александра Моисеенко и глобус в сквере Гимназистов. Здесь будет высажено почти 200 тыс. растений.