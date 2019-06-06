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Красиво: тюменцам понравились арт-объекты около улицы Советской

6 июня 2019, 12:30
Фото: ЧС Тюмень
В районе улицы Советской, 55 тюменские художники разрисовали окружающее пространство в стиле средневековых городов. Тюменцам такая компоновка очень понравилась.
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Тюмень

За 3 часа пост об арт-объектах на Советской собрал почти 200 лайков и 18 тыс. просмотров.

Горожане отметили, что подобные элементы было бы неплохо нарисовать на старых зданиях и в спальных микрорайонах.

«Сколько в Тюмени стен, в старых хрущовках, девятиэтажках, особенно в спальных микрорайонах, глазу зацепиться не за что. Пусть нарисую красивые картины, чтобы оживить серый город», - отметил один из подписчиков тюменского паблика.

В Тюмени появится глобус из цветов. В Ленинском округе цветочный наряд появится на арт-объекте. Цветочники оформят молекулу ДНК в сквере Александра Моисеенко и глобус в сквере Гимназистов. Здесь будет высажено почти 200 тыс. растений.

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#Новости#Арт-искусство#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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