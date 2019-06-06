Красиво: тюменцам понравились арт-объекты около улицы Советской

«Сколько в Тюмени стен, в старых хрущовках, девятиэтажках, особенно в спальных микрорайонах, глазу зацепиться не за что. Пусть нарисую красивые картины, чтобы оживить серый город», - отметил один из подписчиков тюменского паблика.