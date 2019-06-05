Заключенные из Югры «разводили» тюменцев на деньги

Один из них представлялся якобы родственником и сообщал ложную информацию о том, что попал в беду и ему необходимы деньги для урегулирования вопроса. Затем в дело вступал второй соучастник, он представлялся сотрудником полиции и заявлял, что якобы родственник привлечен к уголовной ответственности. Потерпевшие, желая «отмазать» якобы родственника, соглашались передать деньги для разрешения ситуации.