Заключенные из Югры «разводили» тюменцев на деньги

Осужденные, как удалось установить следствию, путем случайного набора цифр звонили на абонентские номера стационарных телефонов тюменцев и разыгрывали заранее распределенные социальные роли. Всего в преступной схеме участвовали три человека.
Один из них представлялся якобы родственником и сообщал ложную информацию о том, что попал в беду и ему необходимы деньги для урегулирования вопроса. Затем в дело вступал второй соучастник, он представлялся сотрудником полиции и заявлял, что якобы родственник привлечен к уголовной ответственности. Потерпевшие, желая «отмазать» якобы родственника, соглашались передать деньги для разрешения ситуации.
После этого в дело вступал третий фигурант. Он записывал адреса потерпевших и вызывал такси на их адрес, водители которых забирали деньги и перечисляли их на карты мошенников.
В результате преступных действий заключенные выманили у потерпевших более миллиона рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое по существу рассмотрел тюменский суд и приговорил одного из членов группы к 8 годам лишения свободы, двух других - к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.