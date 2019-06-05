Тюменские депутаты не захотели омолаживать жителей области

«Люди, которые годами стоят в очереди, но так ничего и не получают: как старшему супругу исполняется 36 лет, семью снимают с очереди. Это неправильно. Мы видим, как год за годом государство постепенно снимает с себя полномочия по социальному обеспечению граждан. Если уж мы повысили и пенсионный возраст, то должны и повысить возраст, в течение которого представляем социальные гарантии для молодежи. Поэтому я считаю правильным внести законопроект и предлагаю его поддержать». – сказал Юрий Юхневич