Тюменские депутаты не захотели омолаживать жителей области

Председатель профильного комитета Валерий Фальков пояснил, что на законопроект поступили отрицательные заключения от правового управления, управления по экономике и финансам и областного правительства.
Коммунист Юрий Юхневич задал вопрос о мерах соц. поддержки, которые действуют в области, и сколько людей получили ее в прошлом году.
Но его приостановил Фальков, который отметил, что хотя комитет и место для дискуссии, но речь идет о другом.
«Депутат предлагает законопроект, направленный на увеличение возраста. Мы должны выразить свое мнение да или нет. Более мнение здесь сильно не выразишь. Все прописано. Соответственно, тогда, я не знаю, как поступить. Ну, давайте мы сейчас уйдем в обсуждение всех вопросов, связанных с соц. поддержкой молодежи», – возмутился председатель.
Но, тем не менее, позволил ответить на вопрос Юхневича. Ему ответили, что всю информацию можно найти на официальном сайте.
Затем слово взял депутат-либерал Артем Зайцев. Он зачитал пояснительную часть документа, в которой сообщалась причина увеличения возраста. «Наш город» ранее писал об этом.
Но Юхневич не остановился и продолжил. Он привел исследование, в которых сказано, что люди стали дольше взрослеть. Юхневич отметил общемировую тенденцию этого, что, как он говорит, свидетельствует об увеличении продолжительности жизни и развития общества. После еще некоторых примеров депутат взялся за программу «Молодая семья».
«Люди, которые годами стоят в очереди, но так ничего и не получают: как старшему супругу исполняется 36 лет, семью снимают с очереди. Это неправильно. Мы видим, как год за годом государство постепенно снимает с себя полномочия по социальному обеспечению граждан. Если уж мы повысили и пенсионный возраст, то должны и повысить возраст, в течение которого представляем социальные гарантии для молодежи. Поэтому я считаю правильным внести законопроект и предлагаю его поддержать». – сказал Юрий Юхневич
Дискуссия вокруг этого продолжилась, но затем ее остановил Фальков. Он предложил не валить все в одну кучу, а вводить соответствующий закон и обсуждать его. И отметил, что в данном предложении Трубина речь идет только о возрасте.
«Ну, и буквально одна ремарка, одно соображение. Мне кажется, что такой линейный аргумент: “если мы увеличили пенсионный возраст, то давайте увеличим соответственно”. То тогда можно продлить по логике: увеличим возраст, с которого можно в первый класс ходить, возраст совершеннолетия и так далее. Нет прямой линейной зависимости», – сказал Валерий Фальков.