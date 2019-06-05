Правительство Тюменской области рассчитывает на 10-процентное снижение стоимости газа

«Все эксперты сходятся во мнении, что если этот пилот пойдет (а Тюменская область самый готовый к этому эксперименту в стране регион), цена на газ снизится процентов на 10, а дальше будет испытывать сезонные колебания в зависимости от спроса», – сообщил замгубернатора.