nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Правительство Тюменской области рассчитывает на 10-процентное снижение стоимости газа

5 июня 2019, 09:54
Фото: https://pixabay.com/
Тюменская область станет одним из первых регионов, в котором запустят федеральный проект дерегулирования цены на газ. Накануне об этом на встрече с представителями бизнеса, организованной Тюменской промышленной палатой, заявил замгубернатора Вячеслав Вахрин.
Сюжет
Тюмень

Еще в 2018 году российское правительство утвердило приказ, согласно которому цены на газ перестанут быть фиксированными, а ФАС будет лишь утверждать максимальную и минимальную границу его стоимости. Документ затрагивает интересы как «Газпрома», так и его аффелированных лиц.

«Мы [Тюменская область] находимся сейчас в предпилотном режиме, уже заключили соглашение о реализации пилотного дерегулирования цены на газ», – рассказал Вячеслав Вахрин.

Как отметил чиновник, документ пока не вступил в силу – по причине «различных конъюктурных особенностей компаний, которые занимаются газом». Что вполне ожидаемо – «Газпрому» придется выбирать из независимых снабжающих компаний тех, кто предложит наименьшую цену.

«Все эксперты сходятся во мнении, что если этот пилот пойдет (а Тюменская область самый готовый к этому эксперименту в стране регион), цена на газ снизится процентов на 10, а дальше будет испытывать сезонные колебания в зависимости от спроса», – сообщил замгубернатора.

Чиновник отметил, что благодаря этому стоимость вторичных энергоресурсов, которая напрямую зависит от газа, может также потерять в цене до 10%. Таким образом, появится «задел» снижения стоимости электричества и тепла. А это положительно скажется на всей промышленности области.

«Нам нужно быть готовыми к моменту вступления документа в силу, и как только это конкурентное преимущество возникнет, мы должны использовать его по-максимуму», – отметил Вахрин.

Материалы по теме
Тюменский замгубернатора Вахрин предложил пустить на «бюджетную поляну» новичков
#Новости#Вячеслав Тихонов#Газ#Газпром#Бизнес#Тюмень#Эксклюзив#Анна Кушнир#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25