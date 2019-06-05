Правительство Тюменской области рассчитывает на 10-процентное снижение стоимости газа

Еще в 2018 году российское правительство утвердило приказ, согласно которому цены на газ перестанут быть фиксированными, а ФАС будет лишь утверждать максимальную и минимальную границу его стоимости. Документ затрагивает интересы как «Газпрома», так и его аффелированных лиц.
«Мы [Тюменская область] находимся сейчас в предпилотном режиме, уже заключили соглашение о реализации пилотного дерегулирования цены на газ», – рассказал Вячеслав Вахрин.
Как отметил чиновник, документ пока не вступил в силу – по причине «различных конъюктурных особенностей компаний, которые занимаются газом». Что вполне ожидаемо – «Газпрому» придется выбирать из независимых снабжающих компаний тех, кто предложит наименьшую цену.
«Все эксперты сходятся во мнении, что если этот пилот пойдет (а Тюменская область самый готовый к этому эксперименту в стране регион), цена на газ снизится процентов на 10, а дальше будет испытывать сезонные колебания в зависимости от спроса», – сообщил замгубернатора.
Чиновник отметил, что благодаря этому стоимость вторичных энергоресурсов, которая напрямую зависит от газа, может также потерять в цене до 10%. Таким образом, появится «задел» снижения стоимости электричества и тепла. А это положительно скажется на всей промышленности области.
«Нам нужно быть готовыми к моменту вступления документа в силу, и как только это конкурентное преимущество возникнет, мы должны использовать его по-максимуму», – отметил Вахрин.