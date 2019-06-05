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Образование должно помогать человеку устроится, но не делать «вечных студентов»

5 июня 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Современное образование должно помогать людям достигать их целей и ответит на вопросы о том, что подходит для человека.

По данным журналистов «Новых известий», около 100 млн человек по всему миру недосыпают и страдают из-за бумажки, которая поможет поступить в университет или колледж. Их окончание якобы дает новые возможности.

Ситуация напоминает рекламу какой-либо премиальной машины. Если ты её купишь – жизнь удалась и теперь человек счастлив.

Большинству знакомых и родственников высшее образование не дало возможности устроиться по специальности. Дипломы и аттестаты многих людей так и лежат в шкафчике и покрываются пылью. На эти бумаги были потрачены деньги, нервы и много лет жизни.

Изначально утверждалось, что обучение даёт какой-то базис. Более способные получают конкурентное преимущество при усложнении задач и теории. Если вы учились на агрария, но не знаете как получить сертификаты на выращенную вами продукцию, то обучение не является полным.

Раньше большинство ВУЗов страны давали студентам практику в части их профессии, распределяли на предприятия и был понятен смысл обучения. На данный момент обучение и работа – это иногда совершенно разные вещи.

Обучение необходимо не для того, чтобы быть «вечным студентом», а для трудоустройства, формированию своих интересов и дальнейшей жизни.

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#Новости#Образование#Труд#Александр Мязин#Общество
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