Массовый сбой в базах данных ГИБДД по всей стране. Уже второй за год

Отмечается, что над проблемой уже работают. Предполагается, что ошибки в системе будут устранены в течение дня. Часть региональных подразделений ГИБДД были вынуждены прекратить оказание услуг населению в части выдачи документов и информации о штрафах о оплаченных госпошлинах.