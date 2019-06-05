nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Массовый сбой в базах данных ГИБДД по всей стране. Уже второй за год

5 июня 2019, 11:27
В ФИС ГИБДД по всей России произошел очередной сбой. Жители страны не могут зарегистрировать транспортные средства.

Отмечается, что над проблемой уже работают. Предполагается, что ошибки в системе будут устранены в течение дня. Часть региональных подразделений ГИБДД были вынуждены прекратить оказание услуг населению в части выдачи документов и информации о штрафах о оплаченных госпошлинах.

ФИС используется как единая база для всех регионов РФ с 2016 года.

Отметим, что в конце марта аналогичный сбой произошел на сайтах МВД и ГИБДД. В частности, ошибки в работе были выявлены в аппаратном комплексе полиции. В результате были заблокированы базы ФМС, поступали отказы в выдаче водительских прав.

Около года назад в МВД заявили, что паспорта 1,5 млн граждан страны могут ошибочно посчитать недействительными. Сбой произошел в программе ЕИАС.

Материалы по теме
В базах данных МВД и ГИБДД произошел сбой. Гражданам недоступны услуги
#Новости#ГИБДД#Электронные госуслуги#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25