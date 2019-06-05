Массовый сбой в базах данных ГИБДД по всей стране. Уже второй за год

Отмечается, что над проблемой уже работают. Предполагается, что ошибки в системе будут устранены в течение дня. Часть региональных подразделений ГИБДД были вынуждены прекратить оказание услуг населению в части выдачи документов и информации о штрафах о оплаченных госпошлинах.
ФИС используется как единая база для всех регионов РФ с 2016 года.
Отметим, что в конце марта аналогичный сбой произошел на сайтах МВД и ГИБДД. В частности, ошибки в работе были выявлены в аппаратном комплексе полиции. В результате были заблокированы базы ФМС, поступали отказы в выдаче водительских прав.
Около года назад в МВД заявили, что паспорта 1,5 млн граждан страны могут ошибочно посчитать недействительными. Сбой произошел в программе ЕИАС.