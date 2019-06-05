Крупнейший тюменский застройщик по решению суда выплатит 94* млн рублей

Сумма последней сделки, совершенной в 2016 году, составила 101 млн рублей. Из них ТДСК выплатила только 6,3 млн рублей. Не получив остальные деньги, «Диамант-Плюс» обратился в суд. Тот встал на сторону бывшего владельца права на аренду земли и удовлетворил его требования.