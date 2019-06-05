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Крупнейший тюменский застройщик по решению суда выплатит 94* млн рублей

5 июня 2019, 12:40
Фото: Официальный сайт ТДСК
В некрасивую историю попал Николай Щепелин со своим новым микрорайоном ЖК «Плеханово». Принадлежащая ему компания ТДСК, являющаяся крупнейшим застройщиком массового жилья в областной столице, проиграла суд компании «Диамант-Плюс» и выплатит теперь ей 94,7 млн рублей*.

Согласно материалам дела, «Диамант-Плюс» предоставил ТДСК землю под территорию общего пользования (дороги в мкр. «Плеханово»), сначала на условиях субаренды, а после и полностью передал права на аренду.

Сумма последней сделки, совершенной в 2016 году, составила 101 млн рублей. Из них ТДСК выплатила только 6,3 млн рублей. Не получив остальные деньги, «Диамант-Плюс» обратился в суд. Тот встал на сторону бывшего владельца права на аренду земли и удовлетворил его требования.

Отметим, что это довольно серьезная сумма для застройщика – за 2017 год (последний отчетный период) прибыль ТДСК составила 46 млн рублей.

*Прим.: Исправлена неточность 6.06.2019 с 74 млн. руб. на 94 млн. руб. Сумма задолженности ТДСК перед компанией «Диамант Плюс», взысканная судом, составила 94 млн рублей.

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