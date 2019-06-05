Из тюменской колонии сбежал осужденный с татуировкой в виде надписи «Лей больше»

В УФСИН России по Тюменской области пояснили, что побег был совершен 2 июня. Осужденный отбывал наказание за кражу. Рост преступника - 165 сантиметров, телосложение — коренастое, овальное лицо, седые волосы, серые глаза, нос — прямой.
Из особых примет: у основания указательного пальца правой руки татуировка в виде надписи «Лей больше». Сбежавший был одет в черные штаны со вставками белого цвета, футболку синего цвета, черные кроссовки.
При обнаружении человека просят позвонить по телефону 02, 102 или в дежурную часть УФСИН 58–15–71.