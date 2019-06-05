Ишим победил во всероссийском конкурсе, город получит 85 млн рублей

Победители конкурса, который проводится по поручению президента России Владимира Путина, получают от 40 до 85 млн рублей. По словам организаторов конкурса, его победителями стали проекты с высоким качеством архитектурных решений, направленные на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика, обеспечивающие взаимосвязь с объектами культурного наследия.