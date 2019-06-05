Ишим победил во всероссийском конкурсе, город получит 85 млн рублей

В качестве награды Ишим получит 85 млн рублей на благоустройство Бульвара Белоусова, где в ближайшее время появятся тематические многофункциональные площадки, различные арт-объекты, скамейки, уличные тренажеры, спортплощадки, пешеходные и автомобильные зоны с парковками.
Также в конкурсе проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победу одержал и Тобольск. Город получит грант на благоустройство, пояснили в Минстрое России.
Победители конкурса, который проводится по поручению президента России Владимира Путина, получают от 40 до 85 млн рублей. По словам организаторов конкурса, его победителями стали проекты с высоким качеством архитектурных решений, направленные на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика, обеспечивающие взаимосвязь с объектами культурного наследия.