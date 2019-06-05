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Антипинский НПЗ перешел под контроль «СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС»

5 июня 2019, 16:45
Фото: Антипинский АНПЗ
Антипинский НПЗ перешел под контроль «Сокар Энергоресурс». Ей принадлежит 80% акций завода и месторождения в Оренбургской области.
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Тюмень

В Сбербанке подтвердили, что совместное предприятие получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, образующими активы группы Антипинского НПЗ.

Как заявили в банке ключевыми задачами новых владельцев на данном этапе являются запуск работы завода и обеспечение его бесперебойного функционирования, поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и их экспорт, сохранение стабильных налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты.

Проект поддерживается азербайджанской нефтяной компанией SOCAR, которая обеспечивает институциональную экспертизу и операционное управление. SOCAR рассматривает вступление в проект на стороне инвесторов после проведения аудита активов в рамках установленных корпоративных процедур и оценки операционной деятельности, говорится в сообщении банка.

60% доли «Сокар Энергоресурс» контролирует Socar Russia Investments Ltd. Остальное принадлежит Сбербанку.

Как сообщает РБК Socar с 28 мая принадлежит Nitron Investments Limited и Фариду Джафарову. Бизнесмен держит большую часть своих активов в предприятиях нефтепереработки. В феврале 2019 года «SOCAR Polymer» открыло производство полиэтилена высокой плотности в Азербайджане.

Изначально заявлялось, что ООО «Сокар Энергоресурс» призван для частичного возобновления работы НПЗ, но по данным РБК планируется организовать полноценную и бесперебойную переработку нефти.

#Новости#Нефть#Тюменская область#Антипинский НПЗ#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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