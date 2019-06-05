Антипинский НПЗ перешел под контроль «СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС»

Как заявили в банке ключевыми задачами новых владельцев на данном этапе являются запуск работы завода и обеспечение его бесперебойного функционирования, поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и их экспорт, сохранение стабильных налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты.