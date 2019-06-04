Тюменский замгубернатора Вахрин предложил пустить на «бюджетную поляну» новичков

Как отметил чиновник, на данный момент есть крупные предприятия, которые крепко стоят на ногах, но продолжают пользоваться льготами от государства. Как отметил Вахрин, они используют субсидии для реализации тех задач, которые были бы выполнены в любом случае, и исполнение которых было заложено ранее. Из-за этого предприятия расслабляются и забывают о конкуренции, а, следовательно, развитие экономики региона приостанавливается.
«Мы должны понимать, что эти меры [господдежка] созданы для взлета и становления бизнеса, – отметил замгубернатора. – Наша задача – генерить новых людей в бизнес. Заражать бизнес-мировоззрением, а дальше оставлять их в покое. Мы должны приглашать кого-то нового на нашу поляну, […] не закармливая деньгами».
Теперь выдача субсидий бизнесу будет жестче оцениваться с точки зрения эффективности.
Вахрин отметил, что перед властями сейчас стоит важная задача – сделать процесс получения льгот понятным и прозрачным.
«Все эти меры становятся более сложными, тяжело понятными, непрозрачными, – заявил он. – Наша цель – сделать их легкими и прозрачными, чтобы каждый мог прочитать и воспользоваться ими на практике».
По планам правительства, в ближайшие пять лет Тюменская область может получить от инвесторов 1 трлн 660 млн рублей. Однако и в этом плане есть серьезные проблемы – вкладывать их, по словам Вахрина, пока практически не во что.
«Мы начали смотреть, как магнитить сюда деньги и инвестиции. И увидели, что денег очень много, вот там просто вагоны денег, и они готовы приехать сюда, – заявил он предпринимателям. – А здесь нет идеи, во что вложить, здесь нет проектов».
По словам чиновника, власти тратят очень много сил на зазывание инвесторов, однако предложить им крупных проектов пока не могут. Таким образом инвесторы уезжают, впечатленные Тюменью, уровнем жизни, однако «с непониманием, для чего они сюда приезжали». Замгубернатора попросил бизнес выдвигать конкретные предложения по новым проектам и пообещал, что власти отнесутся к ним с должным вниманием.
Пока же правительство видит несколько потенциальных направлений, которые могут использоваться для развития тюменского бизнеса – рыборазведение, развитие логистических сетей и использование термальных источников в непривычном для России формате.
«Можно ставить тепловые насосы и использовать термальные источники в энергетике, – отметил Вахрин. – И таким образом использовать потенциал наших горячих источников. Это реальная вещь для всего мира».
Также он сообщил, что тюменское правительство намеренно обратиться за помощью к иностранным специалистам в экономике.
«Мы задумались о том, не нанять ли нам консалтинговую фирму с мировым именем, чтобы она сделала оценку, расписала, куда нужно вкладывать средства и в каком направлении двигаться. И скорее всего, мы так и поступим», – отметил замгубернатора.
На встрече с бизнесом представитель власти ясно дал понять, что правительство ждет от тюменского предпринимательства новых небанальных проектов, и больше не позволит крупному бизнесу сидеть спокойно на субсидиях из бюджета.