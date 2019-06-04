Тюменский замгубернатора Вахрин предложил пустить на «бюджетную поляну» новичков

Как отметил чиновник, на данный момент есть крупные предприятия, которые крепко стоят на ногах, но продолжают пользоваться льготами от государства. Как отметил Вахрин, они используют субсидии для реализации тех задач, которые были бы выполнены в любом случае, и исполнение которых было заложено ранее. Из-за этого предприятия расслабляются и забывают о конкуренции, а, следовательно, развитие экономики региона приостанавливается.