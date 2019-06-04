Следователи СКР завершили следствие о подозреваемых в терроризме в Тюмени

Основные документы переданы в УФСБ примерно три недели назад. По данным родственников уничтоженных в ходе КТО подозреваемых, спецслужбы провели генетическую экспертизу. В ходе операции убиты Тимур Иналов и Магомед Медов.
В Тюмени 12 апреля в соцсетях стали появляться сообщения о большом скоплении сотрудников ГИБДД, полиции и специальных служб около улицы Амурской. Через некоторое время очевидцы увидели БТР.
Далее была замечена колонна, которая двигалась от здания УФСБ. При этом экстренные службы города заявили о масштабных учениях.
Через некоторое время в Тюмени зазвучали выстрелы и взрывы. Далее был объявлен режим КТО. Боевиков было двое. Дом, в котором они находились, был уничтожен, других пострадавших нет.