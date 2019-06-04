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Следователи СКР завершили следствие о подозреваемых в терроризме в Тюмени

4 июня 2019, 12:46
Фото: СКР
СКР Тюменской области завершило следственные действия по делу о проведении в апреле антитеррористической операции.
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Тюмень

Основные документы переданы в УФСБ примерно три недели назад. По данным родственников уничтоженных в ходе КТО подозреваемых, спецслужбы провели генетическую экспертизу. В ходе операции убиты Тимур Иналов и Магомед Медов.

В Тюмени 12 апреля в соцсетях стали появляться сообщения о большом скоплении сотрудников ГИБДД, полиции и специальных служб около улицы Амурской. Через некоторое время очевидцы увидели БТР.

Далее была замечена колонна, которая двигалась от здания УФСБ. При этом экстренные службы города заявили о масштабных учениях.

Через некоторое время в Тюмени зазвучали выстрелы и взрывы. Далее был объявлен режим КТО. Боевиков было двое. Дом, в котором они находились, был уничтожен, других пострадавших нет.

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#Новости#СКР#Боевики#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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