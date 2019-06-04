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Пожизненная работа в России. Современное рабство настигает страну

4 июня 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
В России большая часть людей будет работать пожизненно. Современная Россия имеет признаки рабовладельческого государства.

Журналисты «Новых известий» опубликовали основные тезисы «современного рабства». Основными из них являются – экономическое принуждение и искусственный спрос на псевдонужные товары.

В современном мире раб должен работать без остановки до смерти. Обычно денежных средств, заработанных за 1 месяц в России хватает на 30 дней жизни. При этом пенсия для большинства может являться «большой фикцией». Пенсионеры большую часть выплат отдают за жилье и еду.

Следующим важным моментом является навязывание псевдонужных товаров через рекламу, соцсети, кино. Бесконечные новинки, например мобильные телефоны, заставляют тратить накопления.

Кредитная система и высокие проценты являются третьей силой вовлечения в механизм экономического рабства.

Рабы платят налоги для лучшего перераспределения экономических благ, но часть из них поступает в карман рабовладельцев. Высокая доля коррупции, отсутствие конкуренции на электронных аукционах, манипуляции с государственными контрактами влияют на перераспределение благ.

Инфляция и череда кризисов не позволяет экономически активному населению развиваться. В результате накопления рабов только обесцениваются.

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#Новости#Экономика#Исследования#Александр Мязин
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