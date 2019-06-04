Пожизненная работа в России. Современное рабство настигает страну

В современном мире раб должен работать без остановки до смерти. Обычно денежных средств, заработанных за 1 месяц в России хватает на 30 дней жизни. При этом пенсия для большинства может являться «большой фикцией». Пенсионеры большую часть выплат отдают за жилье и еду.