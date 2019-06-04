Как определить экологичность стенового материала

Как простому обывателю понять, что действительно экологично, а что нет, применительно к строительным материалам? Можно закрыть глаза на экологичность какого-нибудь светильника или картины, но со стенами такой номер не пройдет, ведь стены окружают вас в вашем же доме, а еще вы дышите воздухом. Попробуем разобраться в этом вопросе.