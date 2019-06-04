nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Как определить экологичность стенового материала

4 июня 2019, 04:00
Мода на экологичность – актуальный тренд последнего времени. В настоящее время только ленивый не говорит об экологичности своего товара, дома, участка или продукта. Стеновые материалы здесь не исключение.
Сюжет
Тюмень

Производители дерева, кирпича, керамзитоблоков, шлакоблов, газоблоков, арболита, каркасного домостроения - все уверяют покупателя в исключительной экологичности своего товара.

Как простому обывателю понять, что действительно экологично, а что нет, применительно к строительным материалам? Можно закрыть глаза на экологичность какого-нибудь светильника или картины, но со стенами такой номер не пройдет, ведь стены окружают вас в вашем же доме, а еще вы дышите воздухом. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Если убрать всю рекламную мишуру, экологичность того или иного материала специалисты определяют конкретными измеримыми способами. В данном случае это показатель естественной радиоактивности радионуклидов (Аэфф). Как говорит Википедия, это самопроизвольный распад атомных ядер, встречающихся в природе. В мире любой предмет обладает естественной радиоактивностью в той или иной степени и измеряется в Беккерелях. Один беккерель определяется как активность источника, в котором за одну секунду происходит в среднем один радиоактивный распад.

Согласно Большой энциклопедии нефти и газа (БЭНГ) все элементы земной коры можно разделить на три группы естественной радиоактивности:

  • К категории с наименьшей радиоктивностью относятся песчаники и известняки.
  • Во вторую группу радиоактивности входят глиноземы, т.е. все элементы, содержащие глину.
  • В третью группу с самой высокой естественной радиоактивностью входят гранитные породы и все производные углеводородов.

Как эти знания нам помогут в определении радиоактивности строительных материалов? Радиоактивность того или иного строительного материала определяет активность самого активного элемента в составе. Давайте посмотрим из чего состоят известные материалы для стен:

Керамзитоблок – состоит из песка, цемента и керамзита (обожжённой глины). Самый активный элемент – керамзит, относится ко второй группе активности.
Блок из автоклавного газобетона – состоит из песка и извести. Т.е. все элементы относятся к первой группе активности.
Керамический кирпич состоит из глины, которая относится ко второй группе активности.
Силикатный кирпич состоит из извести и песка. Т.е. все элементы относятся к первой группе активности.

Ниже представлены показатели Аэфф стеновых материалов (данные производителей)

Аэфф, Бк/ кг
Керамзитоблок 83,61
Блок из автоклавного газобетона 79,65
Керамический кирпич 97,93
Силикатный кирпич 57,64

Удивительно, что керамический кирпич, который считается эталоном экологичности, имеет вдвое более высокий радиационный фон по сравнению с силикатным кирпичом. По этой логике, как ни странно, стеновые материалы на основе извести и песка являются наиболее радиационно безопасными. Не зря, наверное, на Руси издревле белили избы известкой.

Не надо забывать, что все вышеуказанные материалы экологически безопасны (ведь по ГОСТ 30108-94 допустимая норма Аэфф материала для строительства составляет 370 Бк/кг). Поэтому смело стройте из строительного материала на ваш вкус, но теперь вы можете оценить пресловутую экологичность не по слухам в интернете, а реальными измерениями.

Здоровья всем!

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Технологии
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25