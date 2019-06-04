Как определить экологичность стенового материала

Производители дерева, кирпича, керамзитоблоков, шлакоблов, газоблоков, арболита, каркасного домостроения - все уверяют покупателя в исключительной экологичности своего товара.
Как простому обывателю понять, что действительно экологично, а что нет, применительно к строительным материалам? Можно закрыть глаза на экологичность какого-нибудь светильника или картины, но со стенами такой номер не пройдет, ведь стены окружают вас в вашем же доме, а еще вы дышите воздухом. Попробуем разобраться в этом вопросе.
Если убрать всю рекламную мишуру, экологичность того или иного материала специалисты определяют конкретными измеримыми способами. В данном случае это показатель естественной радиоактивности радионуклидов (Аэфф). Как говорит Википедия, это самопроизвольный распад атомных ядер, встречающихся в природе. В мире любой предмет обладает естественной радиоактивностью в той или иной степени и измеряется в Беккерелях. Один беккерель определяется как активность источника, в котором за одну секунду происходит в среднем один радиоактивный распад.
Согласно Большой энциклопедии нефти и газа (БЭНГ) все элементы земной коры можно разделить на три группы естественной радиоактивности:
Как эти знания нам помогут в определении радиоактивности строительных материалов? Радиоактивность того или иного строительного материала определяет активность самого активного элемента в составе. Давайте посмотрим из чего состоят известные материалы для стен:
Ниже представлены показатели Аэфф стеновых материалов (данные производителей)
|Аэфф, Бк/ кг
|Керамзитоблок
|83,61
|Блок из автоклавного газобетона
|79,65
|Керамический кирпич
|97,93
|Силикатный кирпич
|57,64
Удивительно, что керамический кирпич, который считается эталоном экологичности, имеет вдвое более высокий радиационный фон по сравнению с силикатным кирпичом. По этой логике, как ни странно, стеновые материалы на основе извести и песка являются наиболее радиационно безопасными. Не зря, наверное, на Руси издревле белили избы известкой.
Не надо забывать, что все вышеуказанные материалы экологически безопасны (ведь по ГОСТ 30108-94 допустимая норма Аэфф материала для строительства составляет 370 Бк/кг). Поэтому смело стройте из строительного материала на ваш вкус, но теперь вы можете оценить пресловутую экологичность не по слухам в интернете, а реальными измерениями.
Здоровья всем!