Тюменская область заняла 8 место в рейтинге развития. Свердловский регион выше нас

Для сравнения, лидерами стали Москва и Санкт-Петербург набравшие 88 и 86 баллов соответственно.
В УрФО лидером стал ХМАО – 78 баллов и ЯНАО – 69. Свердловская область обогнала наш регион на 3 балла и по итогам 2018 года смогла закрепиться на 7 месте рейтинга. Челябинская область занимает 15 место.
Отмечается, что все региона страны увеличили общий интегральный рейтинг в прошлом году кроме Курганской области.
Тюменский регион стабильно занимал высокие строчки рейтингов развития и экономической устойчивости за последние несколько лет. В начале 2019 года область не вошла в ТОП-20 по уровню трудового потенциала RAEX. Специалисты исследовали два основных параметра – инвестиции и риск для бизнесменов.