Тюменская область заняла 8 место в рейтинге развития. Свердловский регион выше нас

Тюменский регион стабильно занимал высокие строчки рейтингов развития и экономической устойчивости за последние несколько лет. В начале 2019 года область не вошла в ТОП-20 по уровню трудового потенциала RAEX. Специалисты исследовали два основных параметра – инвестиции и риск для бизнесменов.