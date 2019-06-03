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Тюменская область заняла 8 место в рейтинге развития. Свердловский регион выше нас

3 июня 2019, 13:06
Фото: РИА Новости
Тюменская область занимает 8 место в рейтинге социально-экономического развития субъектов страны. Регион смог набрать по итогам 2018 года 65 баллов.

Для сравнения, лидерами стали Москва и Санкт-Петербург набравшие 88 и 86 баллов соответственно.

В УрФО лидером стал ХМАО – 78 баллов и ЯНАО – 69. Свердловская область обогнала наш регион на 3 балла и по итогам 2018 года смогла закрепиться на 7 месте рейтинга. Челябинская область занимает 15 место.

Отмечается, что все региона страны увеличили общий интегральный рейтинг в прошлом году кроме Курганской области.

Тюменский регион стабильно занимал высокие строчки рейтингов развития и экономической устойчивости за последние несколько лет. В начале 2019 года область не вошла в ТОП-20 по уровню трудового потенциала RAEX. Специалисты исследовали два основных параметра – инвестиции и риск для бизнесменов.

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#Новости#Рейтинги#Экономика#Тюменская область#Александр Мязин
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