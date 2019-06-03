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Почти 20% россиян отметили снижение зарплаты. Хуже всего строителям и промышленникам

3 июня 2019, 11:27
Фото: pixabay.com
Почти 20% жителей страны отметили снижение заработной платы. Данные подтвердили в институте РАНХиГС по итогам опроса населения России.

По итогам 2018 года у 62,5% рабочих оплата труда не менялась. У 19,2% россиян уровень выплат вырос. При этом 41,4% опрошенных заявили о том, что им приходится больше работать.

По данным электронных сервисов по поиску работы, в прошлом году росли зарплаты у менеждеров, специалистов IT, водителей и работников транспортной сферы. Менее активно (до 1%) увеличились выплаты сотрудников химических предприятий, работников банков, строительных организаций и школьных учителей.

Росстат заявляет, что средняя зарплата в марте 2019 года составила 46 тыс. рублей. Рост составил 9,4%. Однако, зарплаты бюджетников увеличились только в 16 регионах из 85, Тюменская область входит в этот список.

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#Новости#Зарплата#Россия#Александр Мязин#Экономика
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