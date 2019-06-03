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Минфин России переводит расходы Тюменской области под ручное управление

3 июня 2019, 12:09
Фото: ВКонтакте
В Минфине изменяют правила получение субсидий для Тюменской области. Местные власти должны высылать необходимые уведомления о тратах в Москву.
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Тюмень

Областные чиновники обязаны обосновывать расходы в региональном бюджете. При этом изучение документов может занять более 30 дней. Это может затянуть реализацию части инвестиционных проектов.

Между тем, региональным минфинам разрешено переводить часть денежных средств с одной статьи на другую ради повышения эффективности нацпроектов.

Отмечается, что подобные требования действуют и для Свердловской области. Дополнительные поступления из Москвы не превышают 10% от бюджета региона. В частности, дополнительные 3,3 млрд рублей направят на рост заработной платы бюджетников.

Контроль Минфина за расходами в регионах действует с 2016 года. В основном это касается дотационных субъектов Российской Федерации. Повышенное внимание уделяется регионам с резким ростом расходной части бюджетов.

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#Новости#Минфин#Расходы#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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