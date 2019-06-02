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Маршрут тюменского велопарада изменили из-за дорожных работ

2 июня 2019, 05:32
Фото: pixabay.com
В День России, 12 июня, в Тюмени пройдет велопарад и велофестиваль. Участники мероприятия должны были проехать по улицам города до лесопарка «Затюменский». Однако маршрут соревнований пришлось изменить из-за ремонтных работ на некоторых улицах областной столицы.
Сюжет
Тюмень

Обновленный маршрут пройдет по улицам Водопроводной, Республики, Перекопской, Ленина, Орджоникидзе, после чего участники вернутся по Республики и Водопроводной, пояснили организаторы мероприятия.

Помимо велопарада и велофестиваля гостей мероприятия ждет развлекательная программа, также любой желающий сможет попробовать свои силы на памп-треке и пяти специальных площадках, которые будут установлены к 12 июня на Центральной площади Тюмени.

Помимо этого организаторы заготовили множество состязаний. В качестве призов будут разыграны ценные вещи, в том числе пять велосипедов, а также вещи спортивной и туристической направленности.

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#Новости#Велопарад#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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