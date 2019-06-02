Маршрут тюменского велопарада изменили из-за дорожных работ

В День России, 12 июня, в Тюмени пройдет велопарад и велофестиваль. Участники мероприятия должны были проехать по улицам города до лесопарка «Затюменский». Однако маршрут соревнований пришлось изменить из-за ремонтных работ на некоторых улицах областной столицы.

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