Маршрут тюменского велопарада изменили из-за дорожных работ

Обновленный маршрут пройдет по улицам Водопроводной, Республики, Перекопской, Ленина, Орджоникидзе, после чего участники вернутся по Республики и Водопроводной, пояснили организаторы мероприятия.
Помимо велопарада и велофестиваля гостей мероприятия ждет развлекательная программа, также любой желающий сможет попробовать свои силы на памп-треке и пяти специальных площадках, которые будут установлены к 12 июня на Центральной площади Тюмени.
Помимо этого организаторы заготовили множество состязаний. В качестве призов будут разыграны ценные вещи, в том числе пять велосипедов, а также вещи спортивной и туристической направленности.