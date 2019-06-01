В Тюменской области серьезно подорожали яйца, сахар, рыба и колбаса

Тюменьстат отмечает, что больше всего за год подорожали яйца и сахар на 20%, рыбные продукты и консервы на 6%, овощи и колбасные изделия на 5,8%. Примерно в тех же ценовых диапазонах остались цены на крупу, макароны, сливочное масло.
В этом году отмечается серьезные колебания цен на капусту, морковь, лук и другие овощи. Производители стараются вывезти часть продовольствия в Европу – там из-за засухи отмечается недостаток продуктов и власти многих стран решили увеличить импорт из государств вне еврозоны.
В этом году серьёзный рост цен может ожидается на свинину. Из-за снижения экспорта из Китая на Украине цены на сало и мясо увеличились на 20-30% с начала текущего года. Эксперты отмечают, что данная динамика может перекинутся на Россию.