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В Тюменской области серьезно подорожали яйца, сахар, рыба и колбаса

1 июня 2019, 09:33
Фото: 1Mi
По итогам прошлого года средние цены на продовольствие в Тюменской области выросли на 3,5%.

Тюменьстат отмечает, что больше всего за год подорожали яйца и сахар на 20%, рыбные продукты и консервы на 6%, овощи и колбасные изделия на 5,8%. Примерно в тех же ценовых диапазонах остались цены на крупу, макароны, сливочное масло.

В этом году отмечается серьезные колебания цен на капусту, морковь, лук и другие овощи. Производители стараются вывезти часть продовольствия в Европу – там из-за засухи отмечается недостаток продуктов и власти многих стран решили увеличить импорт из государств вне еврозоны.

В этом году серьёзный рост цен может ожидается на свинину. Из-за снижения экспорта из Китая на Украине цены на сало и мясо увеличились на 20-30% с начала текущего года. Эксперты отмечают, что данная динамика может перекинутся на Россию.

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#Новости#Рост тарифов#Цена#Александр Мязин#Экономика
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