Основной турпоток россиян направится в Турцию. В апреле рост приезжих составил 38%

В этот месяц в Турции побывали почти 400 тыс. россиян. Данный показатель почти на 38% выше прошлогодних. К примеру в июне 2018 года в эту страну приехали 1 млн жителей РФ.
Туроператоры отмечают, что важным фактором для отдыхающих является цена, поэтому спрос на путёвки высок в апреле-мае и августе-сентябре. В это время цена туров дешевле. Российские операторы отмечают, что общий спрос на Турцию составил от 50 до 75% всех купленных путёвок в конце апреля.
В прошлом году отельеры страны предпочитали рассчитываться в долларах, но в 2019 они перешли на евро. Наибольшей популярностью пользуются туры на 7-11 ночей в гостиницах системы 4-5 звезд. В июне самая доступная цена путевки в Турцию составит около 36 тыс. рублей. В июле её стоимость поднимется до 45 тыс.