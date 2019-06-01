Основной турпоток россиян направится в Турцию. В апреле рост приезжих составил 38%

В прошлом году отельеры страны предпочитали рассчитываться в долларах, но в 2019 они перешли на евро. Наибольшей популярностью пользуются туры на 7-11 ночей в гостиницах системы 4-5 звезд. В июне самая доступная цена путевки в Турцию составит около 36 тыс. рублей. В июле её стоимость поднимется до 45 тыс.