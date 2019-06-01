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Основной турпоток россиян направится в Турцию. В апреле рост приезжих составил 38%

1 июня 2019, 08:56
Фото: pixabay.com
В апреле 2019 года поток туристов в Турцию увеличился на 34%, при этом цены в отелях в стране уже выросли на 10-15%.
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Туризм

В этот месяц в Турции побывали почти 400 тыс. россиян. Данный показатель почти на 38% выше прошлогодних. К примеру в июне 2018 года в эту страну приехали 1 млн жителей РФ.

Туроператоры отмечают, что важным фактором для отдыхающих является цена, поэтому спрос на путёвки высок в апреле-мае и августе-сентябре. В это время цена туров дешевле. Российские операторы отмечают, что общий спрос на Турцию составил от 50 до 75% всех купленных путёвок в конце апреля.

В прошлом году отельеры страны предпочитали рассчитываться в долларах, но в 2019 они перешли на евро. Наибольшей популярностью пользуются туры на 7-11 ночей в гостиницах системы 4-5 звезд. В июне самая доступная цена путевки в Турцию составит около 36 тыс. рублей. В июле её стоимость поднимется до 45 тыс.

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