Несырьевой экспорт тюменской продукции составил $1,2 млрд

В 2018 году производители региона заключили 66 новых контрактов на сумму 285 млн рублей. Восемь организаций заключили экспортные договора впервые. В прошлом году товары на экспорт поставляли 179 предприятий и организаций региона.
Всего за 2018 год общий итог экспортной деятельности составил $3,7 млрд. Это на 30% выше показателя за 2017 год. Отмечается увеличение несырьевого сегмента, он составил $1,2 млрд. Общий торговый оборот региона составил $5,3 млрд и увеличился в прошлом году на 11%.
По данным ТПП, основные рынки сбыта областной продукции – СНГ, Европа и Китай. Эксперты отмечают, что тюменские производители ведут международные поставки в десятки стран ближнего и дальнего зарубежья.