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Несырьевой экспорт тюменской продукции составил $1,2 млрд

1 июня 2019, 07:44
Фото: pixabay.com
Тюменские производители активно принимают участие в бизнес-миссиях и выставках за рубежом для продвижения экспорта своей продукции.
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Тюмень

В 2018 году производители региона заключили 66 новых контрактов на сумму 285 млн рублей. Восемь организаций заключили экспортные договора впервые. В прошлом году товары на экспорт поставляли 179 предприятий и организаций региона.

Всего за 2018 год общий итог экспортной деятельности составил $3,7 млрд. Это на 30% выше показателя за 2017 год. Отмечается увеличение несырьевого сегмента, он составил $1,2 млрд. Общий торговый оборот региона составил $5,3 млрд и увеличился в прошлом году на 11%.

По данным ТПП, основные рынки сбыта областной продукции – СНГ, Европа и Китай. Эксперты отмечают, что тюменские производители ведут международные поставки в десятки стран ближнего и дальнего зарубежья.

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#Новости#Экспорт#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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