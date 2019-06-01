Несырьевой экспорт тюменской продукции составил $1,2 млрд

Всего за 2018 год общий итог экспортной деятельности составил $3,7 млрд. Это на 30% выше показателя за 2017 год. Отмечается увеличение несырьевого сегмента, он составил $1,2 млрд. Общий торговый оборот региона составил $5,3 млрд и увеличился в прошлом году на 11%.