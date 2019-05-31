Вывоз мусора с участка тагильчанину обошелся в 650 тысяч рублей

С 1 января вступили в силу новые правила ликвидации несанкционированных свалок. Согласно законодательству, несанкционированная свалка – это навал мусора объемом более одного кубометра, размещенный в непредназначенном для складирования ТКО месте. Регулярно в адрес регионального оператора поступает информация о подобных скоплениях мусора в окрестностях городов и сел. Отправители обращений недоумевают, почему сразу после сигнала на уборку территории не выезжают мусоровозы?
Чтобы ответить на этот вопрос, поясним регламент работы с несанкционированными свалками. Любая свалка размещена на земле, у которой есть собственник. Региональный оператор может действовать только уведомляя владельца земли о предпринимаемых шагах. Поэтому в первую очередь после обнаружения стихийного навала мусора, региональный оператор должен установить собственника участка. Затем специалисты определяют границы, в которых стихийно складируется мусор, рассчитывают объемы и плотность накопленных ТКО.
В адрес владельца направляется извещение о необходимости ликвидировать свалку в течение 30 дней. Каждое действие фиксируется документально. Далее собственник должен либо убрать мусор своими силами, либо заключить договор с региональным оператором. Если за 30 дней он не приведет участок в порядок, свалку ликвидирует «Рифей». Однако, после выполнения работ компания вправе взыскать через суд понесенные расходы.
В практике компании «Рифей» есть прецеденты, когда собственники самостоятельно ликвидируют свалки после получения уведомления от регионального оператора. Так, тагильский предприниматель Николай Уткин получив извещение, принял решение самостоятельно вывезти накопленный мусор. Причем, свалка на его территории существовала до заключения им договора аренды. В итоге тагильчанин вывез с участка площадью 500 квадратных метров 172 КАМАЗа мусора - 435 кубометров ТКО. Затраты бизнесмена на уборку составили 650 тысяч рублей.
«Нововведения в сфере обращения с ТКО способствуют повышению уровня ответственности владельцев земли за порядок на своей территории. Новые правила направлены не только на ликвидацию несанкционированных свалок, но и на их предотвращение», - отметил директор Северо-Уральского филиала ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.
Добавим, что в реестре «Компании «Рифей» на конец мая официально зарегистрировано более четырехсот свалок. С января на территории АПО-1 «Рифей» ликвидировал сорок одну свалку. Общий объем вывезенного мусора составил 3404 кубометра.