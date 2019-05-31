Вывоз мусора с участка тагильчанину обошелся в 650 тысяч рублей

Чтобы ответить на этот вопрос, поясним регламент работы с несанкционированными свалками. Любая свалка размещена на земле, у которой есть собственник. Региональный оператор может действовать только уведомляя владельца земли о предпринимаемых шагах. Поэтому в первую очередь после обнаружения стихийного навала мусора, региональный оператор должен установить собственника участка. Затем специалисты определяют границы, в которых стихийно складируется мусор, рассчитывают объемы и плотность накопленных ТКО.