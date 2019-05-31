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Тюменцы выиграли 1,8 млн рублей в лотерею. Теперь хотят купить квартиру

31 мая 2019, 10:52
Фото: «Рапидо»
Тюменцы Евгений и Виктория Палецких смогли выиграть в лотерею «Рапидо» 1,8 млн рублей. 140 385-м тираже супругам улыбнулась удача.
Сюжет
Тюмень

По словам Евгения, он довольно долго подбирал числа для увеличения шансов на выигрыш. В этот раз он решил выбрал цифры, которые всегда избегал отмечать в билете и повезло. После розыгрыша он проверил результаты на сайте лотереи и убедился, что стал победителем.

Отмечается, что часть выигрыша семья потратит на отдых в горах. Более того, в планах потратить большую часть денег на решение жилищного вопроса.

Лотерея «Рапидо» действует с 13 мая. Участникам необходимо отгадать победную комбинацию цифр, в противном случае они не получают ничего.

В этом году один из самых больших выигрышей в регионе смог получить Владимир Новоселов – 32 млн рублей. В билете он отметил совершенно случайные числа.

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#Новости#Лотерея#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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