Тюменцы выиграли 1,8 млн рублей в лотерею. Теперь хотят купить квартиру

По словам Евгения, он довольно долго подбирал числа для увеличения шансов на выигрыш. В этот раз он решил выбрал цифры, которые всегда избегал отмечать в билете и повезло. После розыгрыша он проверил результаты на сайте лотереи и убедился, что стал победителем.
Отмечается, что часть выигрыша семья потратит на отдых в горах. Более того, в планах потратить большую часть денег на решение жилищного вопроса.
Лотерея «Рапидо» действует с 13 мая. Участникам необходимо отгадать победную комбинацию цифр, в противном случае они не получают ничего.
В этом году один из самых больших выигрышей в регионе смог получить Владимир Новоселов – 32 млн рублей. В билете он отметил совершенно случайные числа.