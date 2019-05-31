Тюменцы выиграли 1,8 млн рублей в лотерею. Теперь хотят купить квартиру

По словам Евгения, он довольно долго подбирал числа для увеличения шансов на выигрыш. В этот раз он решил выбрал цифры, которые всегда избегал отмечать в билете и повезло. После розыгрыша он проверил результаты на сайте лотереи и убедился, что стал победителем.