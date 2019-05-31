Тюменские специалисты спасали «больного» холерой на борту «ЮТэйр»

В учениях приняли участие непосредственно должностные лица санитарно-карантинного пункта, сотрудники аэропорта, пограничники, таможенники, представители областного центра гигиены и эпидемиологии, медицинские организации, городская дезинфекционная станция.
Охраной занимались сотрудники линейного отдела полиции и службы авиационной безопасности. Все действия проводились на самолете авиакомпании «ЮТэйр».
Тренировка проводилась, чтобы отработать взаимодействие и проверку готовности всех служб при получении информации о находящемся на борту больном холерой.
В процессе занятия был отработан весь комплекс противоэпидемических мероприятий.
Занятие позволило оценить готовность служб, если вдруг такая ситуация случится наяву. Участники закрепили практические навыки, задачи выполнили, подчеркнули в ведомстве.