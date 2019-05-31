Тюменские специалисты спасали «больного» холерой на борту «ЮТэйр»

В Тюменском аэропорту «Рощино» прошли учебно-тренировочные занятия, в которых разбиралась ситуация с условно больным холерой в самолете. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

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