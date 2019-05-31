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Тюменские специалисты спасали «больного» холерой на борту «ЮТэйр»

31 мая 2019, 08:59
Фото: 72.rospotrebnadzor.ru
В Тюменском аэропорту «Рощино» прошли учебно-тренировочные занятия, в которых разбиралась ситуация с условно больным холерой в самолете. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
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Тюмень

В учениях приняли участие непосредственно должностные лица санитарно-карантинного пункта, сотрудники аэропорта, пограничники, таможенники, представители областного центра гигиены и эпидемиологии, медицинские организации, городская дезинфекционная станция.

Охраной занимались сотрудники линейного отдела полиции и службы авиационной безопасности. Все действия проводились на самолете авиакомпании «ЮТэйр».

Тренировка проводилась, чтобы отработать взаимодействие и проверку готовности всех служб при получении информации о находящемся на борту больном холерой.

В процессе занятия был отработан весь комплекс противоэпидемических мероприятий.

Занятие позволило оценить готовность служб, если вдруг такая ситуация случится наяву. Участники закрепили практические навыки, задачи выполнили, подчеркнули в ведомстве.

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#Новости#Холера#Тренировка#Роспотребнадзор#Тюмень#Радик Енчу#Общество
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