Сбербанк познакомит американских инвесторов с 7 перспективными стартапами из РФ

Ранее эксперты выбрали самые перспективные российские проекты для внедрения за рубежом: сервис интеллектуального управления трудовыми ресурсами от Human+, платформа для онлайн-продаж морепродуктов от Yorso, умная игрушка для детей от Mishka AI, конструктор договоров от юристов DocZilla. Компания Oz Forensics разработала платформу, благодаря которой можно определять оригинальность цифровых документов и фотографий. Data Screen представит сервис аналитики и управления дистрибуцией цифрового контента. Инвесторы смогут ознакомиться с нейроинтерфейсом с AI, который поможет в реабилитации людей после инсульта и травм мозга, а также увидеть AI-систему для принятия врачебных решений. Об этом пишет Восток-Медиа.