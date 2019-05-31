Сбербанк познакомит американских инвесторов с 7 перспективными стартапами из РФ

Ранее эксперты выбрали самые перспективные российские проекты для внедрения за рубежом: сервис интеллектуального управления трудовыми ресурсами от Human+, платформа для онлайн-продаж морепродуктов от Yorso, умная игрушка для детей от Mishka AI, конструктор договоров от юристов DocZilla. Компания Oz Forensics разработала платформу, благодаря которой можно определять оригинальность цифровых документов и фотографий. Data Screen представит сервис аналитики и управления дистрибуцией цифрового контента. Инвесторы смогут ознакомиться с нейроинтерфейсом с AI, который поможет в реабилитации людей после инсульта и травм мозга, а также увидеть AI-систему для принятия врачебных решений. Об этом пишет Восток-Медиа.
Совместный акселератор Сбербанка и 500 Startups посетят представители крупнейших мировых компаний: AirBnB, Google Ads, Zendesk, Silicon Valley Bank, CSS Working group и другие.
Сбербанк уделяет большое внимание развитию экосистемы и ищет новые решения и технологии для улучшения ее качества, заявил вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции по развитию экосистемы Марк Завадский.
10 недель длился российский этап совместного акселератора Сбербанка и 500 Startups. За это время специалисты Сбербанка, 500 Startups и представители 25 партнерских компаний отбирали 30 перспективных стартапов, чтобы направить их на обучение по оригинальной программе 500 Startups.