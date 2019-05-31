Путина не убедили аргументы противников мусорной реформы в Тюмени

Инициативная группа «Тюмень против мусора» просила Владимира Путина ввести мораторий на проведение реформы в Тюменской области сроком на два года, либо до устранения всех замечаний. Тюменцы настаивали на возвращении прежнего тарифа и отмене территориальной схемы обращения с ТКО.
Администрация президента России обращение рассмотрела ина имя Вячеслава Шатиловича пришёл ответ, в котором была изложена позиция руководителя государства. В частности, там говорится, что все процедуры по введению реформы и выбору регионального оператора в области прошли законно.
Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области осуществлен в установленные законодательством сроки, оснований для переноса сроков перехода к новой системе обращения с ТКО в Тюменской области нет.
Очевидно, что активисты не ожидали такого поворота событий и не рассчитывали на поддержку реформы Москвой. Набрать новых политических очков на нацпроекте у противников экологической реформы уже точно не получится.
Тарифы регионального оператора экономически обоснованы
Что касается тарифов, то в письме президента говорится: «ТЭО» было выбрано на основании открытого конкурсного отбора. Заявка компании соответствовала всем требованиям. Оснований для лишения статуса регионального оператора, предусмотренных законодательством и вышеуказанным соглашением не имеется.
В ответе президента тюменцам говорится, что цифры в тарифе за обращение с ТКО 45–51 рубль вместо 139 и 119 рублей, согласно документу, не имеют оснований. Существующие тарифы имеют экономическое обоснование и предусмотрены основами ценообразования.
По поводу крупногабаритных отходов
Крупногабаритные отходы, например, старую мебель или бытовую технику вывозит по закону либо потребитель, либо региональный оператор.
Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается региональным оператором в соответствии с законодательством РФ, в том числе по заявкам потребителей.
Только за май месяц «ТЭО» ликвидировал 8 несанкционированных свалок отходов, расчистил более 3000 контейнерных площадок от захламления. В регион уже поставлено 1500 новых баков и работа в этом направлении будет продолжена в течение года.
Раздельный сбор отходов
Теперь в Тюмени могут утилизировать батарейки, градусники и ртутные лампы. О том, где можно утилизировать опасные отходы, говорится на странице социально-экологического проекта GreenBox ООО «Нов-Экология».
Другие отходы, такие как пластик, стекло и бумагу собирали в специальные контейнеры по инициативе компаний, которые занимались переработкой этого сырья. Однако с 1 января вся работа по обращению с мусором перешла под контроль «ТЭО», поэтому сейчас только региональный оператор может заниматься этими вопросами, а также направлять ТКО для централизованной сортировки на мусоросортировочный завод. Сейчас раздельное накопление ТКО не предусмотрено.
Существует ли возможность выбирать способ расчёта тарифа за вывоз мусора самим?
Сейчас такой возможности у жителей городов нет. В администрации Путина уточнили, что законодательством РФ не предусмотрен самостоятельный выбор жителями МКД варианта оплаты за услугу по обращению с ТКО — исходя из количества проживающих либо исходя из площади жилья.
Тюменцы, проживающие в СНТ должны заключить с региональным оператором договор как юридическое лицо, а также выбрать, считать мусор по нормативам или же исходя из количества контейнеров, установленных в садовом обществе или товариществе. Если устав СНТ предусматривает, что отдельные садоводы должны платить больше остальных, такой порядок имеет место быть. Утвердить размер членских взносов с садоводов должны на общем собрании членов СНТ.
С другой стороны, законодательство не запрещает дачникам, чьи участки находятся на территории СНТ, самим заключать договор с региональным оператором. Однако складировать мусор можно только на контейнерных площадках, которые обозначены на территориальных схемах СНТ.
Тарифы на вывоз мусора для льготных групп населения
Участники Великой Отечественной войны, инвалиды, ветераны труда, реабилитированные лица и другие люди, относящиеся к льготникам, получают помощь в виде оплаты услуг ЖКХ, в том числе и на вывоз мусора. Если тариф увеличивается, увеличивается и сумма выплаты возмещения.
Многодетные семьи, чей средний доход не превышает прожиточный минимум (сейчас это 10 450 рублей), также могут рассчитывать на поддержку в оплате услуг по вывозу мусора. За детей до 18 лет из таких семей заплатят полную стоимость вывоза мусора, родителям оплатят 30% суммы.
Жителям Тюменской области, имеющим льготный статус, помощь в оплате коммунальных услуг предоставляется в виде субсидии, когда расходы на оплату ЖКХ превышают 22% совокупного дохода семьи. Для получения помощи, нужно предоставить документы на право владения или пользования жилым помещением, а также информацию о доходах семьи за последние шесть месяцев до получения субсидии.
Законны ли решения в части обращении с ТКО на территории региона?
Как сказано в ответе президента, они законны. Нормативы накопления ТКО в Тюменской области являются обоснованными. Принятые решения соответствуют действующему законодательству РФ.