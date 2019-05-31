Путина не убедили аргументы противников мусорной реформы в Тюмени

Другие отходы, такие как пластик, стекло и бумагу собирали в специальные контейнеры по инициативе компаний, которые занимались переработкой этого сырья. Однако с 1 января вся работа по обращению с мусором перешла под контроль «ТЭО», поэтому сейчас только региональный оператор может заниматься этими вопросами, а также направлять ТКО для централизованной сортировки на мусоросортировочный завод. Сейчас раздельное накопление ТКО не предусмотрено.