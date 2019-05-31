После заявления работников «Тюменьдорстроя» следком завел дело на гендиректора

В редакцию «Нашего города» обратились бывшие работники «Тюменьдорстроя». Их представитель рассказал, как добился возбуждения уголовного дела против гендиректора предприятия из-за невыплаченной зарплаты, но в тоже время он не уверен, что дело дойдет до суда.

Сюжет Эксклюзив