nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

После заявления работников «Тюменьдорстроя» следком завел дело на гендиректора

31 мая 2019, 12:38
Фото: 1Mi
В редакцию «Нашего города» обратились бывшие работники «Тюменьдорстроя». Их представитель рассказал, как добился возбуждения уголовного дела против гендиректора предприятия из-за невыплаченной зарплаты, но в тоже время он не уверен, что дело дойдет до суда.

Коллективное письмо, подписанное 17 бывшими работниками «Тюменьдорстроя» еще в феврале 2019 года, было принято депутатами Государственной думы и областного парламента. Мужчины жаловались на невыплаченную зарплату за несколько месяцев в конце 2018 года.

У нашего собеседника задолженность составила 90 тыс. рублей, у его коллег суммы достигали 153 тыс. рублей.

Их обращение о правонарушении было передано в прокуратуру, а затем перенаправлено в Следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Как заверили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, ведомство заинтересовано в раскрытии дела и установлении задолженности, которую должен выплатить бывший работодатель. Но по сроками в рассмотрении дела не смогли дать прогнозов.

Между тем глава предприятия Николай Мыцик, по мнению его бывших работников, никакого дискомфорта не испытывает, занимается общественной деятельностью – он занимает пост президента общественной организации «Федерация самбо города Тюмени».

Эти факты настораживают обманутых рабочих, и вызывают у них опасение, что зарплата так и не будет выплачена.

Материалы по теме
Задолженность по зарплате в Тюменской области, Югре и Ямале выросла до 52,7%В Тюменской области в полтора раза увеличилась просроченная задолженность по зарплате
#Новости#Тюменская область#Следственный комитет#Прокуратура Тюменской области#Следственное управление#Эксклюзив#Тюмень#Юрий Норицын#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25