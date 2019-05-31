После заявления работников «Тюменьдорстроя» следком завел дело на гендиректора

Коллективное письмо, подписанное 17 бывшими работниками «Тюменьдорстроя» еще в феврале 2019 года, было принято депутатами Государственной думы и областного парламента. Мужчины жаловались на невыплаченную зарплату за несколько месяцев в конце 2018 года.
У нашего собеседника задолженность составила 90 тыс. рублей, у его коллег суммы достигали 153 тыс. рублей.
Их обращение о правонарушении было передано в прокуратуру, а затем перенаправлено в Следственное управление СК РФ по Тюменской области.
Как заверили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, ведомство заинтересовано в раскрытии дела и установлении задолженности, которую должен выплатить бывший работодатель. Но по сроками в рассмотрении дела не смогли дать прогнозов.
Между тем глава предприятия Николай Мыцик, по мнению его бывших работников, никакого дискомфорта не испытывает, занимается общественной деятельностью – он занимает пост президента общественной организации «Федерация самбо города Тюмени».
Эти факты настораживают обманутых рабочих, и вызывают у них опасение, что зарплата так и не будет выплачена.