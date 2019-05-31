Полтора года колонии грозит работнице почты в Уватском районе за растрату

Из материалов уголовного дела следует, что женщина получила под свою ответственность продукцию, предназначенную для дальнейшей реализации. Она воспользовалась своим служебным положением и присвоила товар себе.
Факт нарушения закона был выявлен в ходе инвентаризации, недостача товароматериальных ценностей превысила сумму в 100 тыс. рублей.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения». В настоящее время подозреваемая задержана.
Злоумышленнице грозит наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей, либо ограничение свободы на срок до полутора лет. В ближайшее время дело передадут в суд для рассмотрения по существу.