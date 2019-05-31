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Полтора года колонии грозит работнице почты в Уватском районе за растрату

31 мая 2019, 06:09
Фото: pixabay.com
В Увате возбудили уголовное дело в отношении руководителя отделения связи одного из населенных пунктов района. Ее обвиняют в растрате денежных средств.
Сюжет
Тюмень

Из материалов уголовного дела следует, что женщина получила под свою ответственность продукцию, предназначенную для дальнейшей реализации. Она воспользовалась своим служебным положением и присвоила товар себе.

Факт нарушения закона был выявлен в ходе инвентаризации, недостача товароматериальных ценностей превысила сумму в 100 тыс. рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения». В настоящее время подозреваемая задержана.

Злоумышленнице грозит наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей, либо ограничение свободы на срок до полутора лет. В ближайшее время дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

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