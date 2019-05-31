Покупателя на тюменскую гостиницу «Колос» не могут найти больше года

Власти города Тюмени пытаются продать гостиницу «Колос» с апреля прошлого года. Чаще всего объект, в котором в настоящее время размещают погорельцев и других людей, временно оставшихся без крова в результате техногенных аварий, выставляют за 165 млн рублей, однако в прошлом году объект пытались продать за более чем 200 млн рублей. Тогда, как и сейчас, покупателей не нашлось.