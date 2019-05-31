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Покупателя на тюменскую гостиницу «Колос» не могут найти больше года

31 мая 2019, 05:06
Фото: 2гис
Во вторник, 28 мая, должен был состояться очередной аукцион касательно тюменской гостиницы «Колос», однако торги не состоялись.
Сюжет
Тюмень

Это произошло из-за того, что на аукцион не поступило ни одной заявки. Тюменскую гостиницу «Колос» на этот раз выставляли за 165 млн рублей, однако желающих приобрести недвижимость так и не нашлось.

Власти города Тюмени пытаются продать гостиницу «Колос» с апреля прошлого года. Чаще всего объект, в котором в настоящее время размещают погорельцев и других людей, временно оставшихся без крова в результате техногенных аварий, выставляют за 165 млн рублей, однако в прошлом году объект пытались продать за более чем 200 млн рублей. Тогда, как и сейчас, покупателей не нашлось.

Муниципальную собственность пытаются приватизировать с 2017 года. Торги за недвижимость проводятся на площадке «Российского аукционного дома».

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#Новости#Тюменская область#Гостиница «Колос»#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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