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Молодая девушка похитила 6 млн рублей из пенсионного фонда Ямала и удалила данные

31 мая 2019, 13:42
Фото: pixabay.com
Сотрудница ПФР на Ямале обвиняется в мошенничестве на 6 млн рублей. 24-летняя девушка в течение 2 лет формировала дополнительные выплаты для своей родственницы и удаляла данные с целью сокрытия своих действий.
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Ямал

Сотрудники СКР в ЯНАО направили в суд уголовное дело в отношении подозреваемой. Отмечается, что родственница девушки доверяла её свою банковскую карту и не знала о махинациях. Полученные от ПФР деньги злоумышленница снимала в банкомате. Более того, подобная схема действовала в отношении других жителей региона, которые тоже доверили свои банковские карты девушке. Электронные данные о перечислениях удалялись из базы.

В результате пенсионному фонду РФ был нанесён ущерб в размере 6 млн рублей. Обвиняемая уже частично погасила причиненный ущерб. Отмечается, что мошеннические действия были совершены в особо крупном размере. Ей может грозить до 6 лет колонии.

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#Новости#ПФР#Ямал#Мошенничество#Александр Мязин#Происшествия
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