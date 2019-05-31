Молодая девушка похитила 6 млн рублей из пенсионного фонда Ямала и удалила данные

Сотрудники СКР в ЯНАО направили в суд уголовное дело в отношении подозреваемой. Отмечается, что родственница девушки доверяла её свою банковскую карту и не знала о махинациях. Полученные от ПФР деньги злоумышленница снимала в банкомате. Более того, подобная схема действовала в отношении других жителей региона, которые тоже доверили свои банковские карты девушке. Электронные данные о перечислениях удалялись из базы.
В результате пенсионному фонду РФ был нанесён ущерб в размере 6 млн рублей. Обвиняемая уже частично погасила причиненный ущерб. Отмечается, что мошеннические действия были совершены в особо крупном размере. Ей может грозить до 6 лет колонии.