Молодая девушка похитила 6 млн рублей из пенсионного фонда Ямала и удалила данные

Сотрудники СКР в ЯНАО направили в суд уголовное дело в отношении подозреваемой. Отмечается, что родственница девушки доверяла её свою банковскую карту и не знала о махинациях. Полученные от ПФР деньги злоумышленница снимала в банкомате. Более того, подобная схема действовала в отношении других жителей региона, которые тоже доверили свои банковские карты девушке. Электронные данные о перечислениях удалялись из базы.