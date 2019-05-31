Быстро летит время: глава Тюмени Руслан Кухарук уже год руководит городом

Май 2018 года был богат на кадровые перестановки в тюменском истеблишменте. Пост губернатора области покинул Владимир Якушев и перешел на работу в правительство страны, став министром строительства и ЖКХ. Президент Путин на его место утвердил тогда в качестве врио мэра Тюмени Александра Моора. А уже он предложил на вакантное место своего зама Руслана Кухарука.
И именно 31 мая депутаты городской думы утвердили Кухарука в должности врио главы Тюмени.
Такое назначение изначально некоторым показалось неожиданным. Но позиции нового врио все укреплялись. В октябре народные избранники единогласно проголосовали за то, чтобы Руслан Николаевич стал полноправным главой города. С тех пор его рейтинги только растут.
Так, совсем недавно Центр информационной коммуникации «Рейтинг» опубликовал топ мэров за апрель–май. Его и возглавил действующий глава областной столицы.
Руслан Кухарук родился в ХМАО. Окончил ТюмГУ по специальности «юриспруденция» в 2001 году. На протяжении девяти лет работал в городском департаменте имущественных отношений. Осенью 2016 года был назначен замом Александра Моора.