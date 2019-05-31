Быстро летит время: глава Тюмени Руслан Кухарук уже год руководит городом

Май 2018 года был богат на кадровые перестановки в тюменском истеблишменте. Пост губернатора области покинул Владимир Якушев и перешел на работу в правительство страны, став министром строительства и ЖКХ. Президент Путин на его место утвердил тогда в качестве врио мэра Тюмени Александра Моора. А уже он предложил на вакантное место своего зама Руслана Кухарука.