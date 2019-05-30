Всероссийский проект «Дети в интернете» стартовал в Тюменской области

Волонтеры МТС провели первые занятия в школах Ялуторовского, Нижнетавдинского и Юргинского районов для учащихся начальных классов. В проекте приняло участие более 200 детей. Школьникам на специальных уроках рассказали о том, как безопасно пользоваться всемирной сетью – как создавать и хранить пароли, какой этикет есть при общении в интернете, как распределять время, находясь онлайн, чтобы его хватило и на учебу, и на досуг
«Ребята рассказали, что пользуются соцсетями, умеют искать информацию, знают о многих интернет-сервисах. Это помогло нам провести не просто урок, а выстроить полноценный диалог на тему поведения в интернете. Мы вместе с ребятами рассуждали о том, как максимально интересно и полезно использовать интернет, а после - и о «подводных камнях» и опасностях в сети. В процессе беседы ребята сами смогли формулировать правила, которым нужно следовать, чтобы не попасть в беду. После урока мы всю перемену отвечали на вопросы школьников – где найти антивирус, нужно ли защищать смартфон и другие. Хочется верить, что ребята смогут применить полученные знания в жизни и наша встреча поможет им избежать неприятностей в сети», - отмечает волонтер проекта «Дети в интернете» Светлана Фатеева.
«Мы видим, что тюменские родители озабочены проблематикой досуга своих детей. Многие из нас беспокоятся, что дети с ранних лет подвержены влиянию всемирной паутины, при этом часто не задумываются о своей безопасности. Уроки в рамках проекта «Дети в интернете» помогут школьникам Тюменской области научиться лучше ориентироваться в интернет-пространстве и получать только положительный опыт от сети. Уверен, что жители региона оценят этот проект, и приглашаю заинтересованные школы сообщить нам о своей потребности в проведении уроков», - комментирует Андрей Стюрин, директор филиала МТС в Тюменской области.
О проекте «Дети в интернете»
Проект «Дети в интернете» - это федеральная образовательная программа МТС, которая проводится при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства образования и науки РФ. Уроки полезного и безопасного интернета разработаны компанией совместно с факультетом психологии МГУ им. М.В. Ломоносова и Фондом Развития Интернета. Проект направлен на воспитание цифровой компетентности и культуры безопасного использования современных технологий. За 7 лет обучение по этой программе прошло более 400 000 учеников более чем в 40 регионах РФ, и за это время она зарекомендовала себя как надёжное и эффективное средство повышения цифровой компетентности учащихся начальной школы.