Всероссийский проект «Дети в интернете» стартовал в Тюменской области

«Ребята рассказали, что пользуются соцсетями, умеют искать информацию, знают о многих интернет-сервисах. Это помогло нам провести не просто урок, а выстроить полноценный диалог на тему поведения в интернете. Мы вместе с ребятами рассуждали о том, как максимально интересно и полезно использовать интернет, а после - и о «подводных камнях» и опасностях в сети. В процессе беседы ребята сами смогли формулировать правила, которым нужно следовать, чтобы не попасть в беду. После урока мы всю перемену отвечали на вопросы школьников – где найти антивирус, нужно ли защищать смартфон и другие. Хочется верить, что ребята смогут применить полученные знания в жизни и наша встреча поможет им избежать неприятностей в сети», - отмечает волонтер проекта «Дети в интернете» Светлана Фатеева.