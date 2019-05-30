В Тюмени «нумизматы» продавали под видом старинных монет сувенирку

Другой подельник ввел в заблуждение еще одного тюменца. Для покупки 80 «старинных» монет, горожанин оформил в кредит на два года iPhone XS Gold стоимостью 76 тысяч рублей и отдал его аферисту. В тот же день в ломбарде тюменец узнал, что монеты не представляют особой ценности. Оба потерпевших обратились в полицию.