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В Тюмени «нумизматы» продавали под видом старинных монет сувенирку

30 мая 2019, 11:40
Фото: pixabay.com
Тюменская прокуратура направила в суд уголовные дела в отношении двух «нумизматов», которые торговали сувенирными монетами, выдавая их за старинные. Один из подельников приехал в Тюмень из Астраханской области, а другой из Челябинской. Они обвиняются в мошенничестве.
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Тюмень

Дело было в январе этого года. Один из подельников предложил студенту Тюменского индустриального университета купить недорого старинные монеты. Молодой человек взял одну из них. Положившись на одну из поисковых систем в интернете, потерпевший решил, что монета настоящая и стоит больших денег.

Студент в банкомате снял часть денег, добавил евро и вместе со своим золотым кольцом отдал мошеннику, получив в обмен 30 монет, ложку и орден. Спустя некоторое время он с друзьями еще раз проверил в интернете информацию про старинные монеты и понял, что наткнулся на мошенников. Размер причиненного ущерба составил около 44 тысяч рублей.

Другой подельник ввел в заблуждение еще одного тюменца. Для покупки 80 «старинных» монет, горожанин оформил в кредит на два года iPhone XS Gold стоимостью 76 тысяч рублей и отдал его аферисту. В тот же день в ломбарде тюменец узнал, что монеты не представляют особой ценности. Оба потерпевших обратились в полицию.

В марте, когда мошенники вновь приехали в Тюмень, их задержали сотрудники полиции. По решению суда аферисты заключены под стражу.

При досмотре автомобиля криминальных «нумизматов» было изъято свыше 1 100 сувенирных монет с изображениями Петра I, Екатерины II и других российских самодержцев, а также 12 ложек и 6 орденов.

Прокуратура утвердила по данным уголовным делам обвинительные заключения и направила материалы дел в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.

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