В Тюмени «нумизматы» продавали под видом старинных монет сувенирку

Дело было в январе этого года. Один из подельников предложил студенту Тюменского индустриального университета купить недорого старинные монеты. Молодой человек взял одну из них. Положившись на одну из поисковых систем в интернете, потерпевший решил, что монета настоящая и стоит больших денег.
Студент в банкомате снял часть денег, добавил евро и вместе со своим золотым кольцом отдал мошеннику, получив в обмен 30 монет, ложку и орден. Спустя некоторое время он с друзьями еще раз проверил в интернете информацию про старинные монеты и понял, что наткнулся на мошенников. Размер причиненного ущерба составил около 44 тысяч рублей.
Другой подельник ввел в заблуждение еще одного тюменца. Для покупки 80 «старинных» монет, горожанин оформил в кредит на два года iPhone XS Gold стоимостью 76 тысяч рублей и отдал его аферисту. В тот же день в ломбарде тюменец узнал, что монеты не представляют особой ценности. Оба потерпевших обратились в полицию.
В марте, когда мошенники вновь приехали в Тюмень, их задержали сотрудники полиции. По решению суда аферисты заключены под стражу.
При досмотре автомобиля криминальных «нумизматов» было изъято свыше 1 100 сувенирных монет с изображениями Петра I, Екатерины II и других российских самодержцев, а также 12 ложек и 6 орденов.
Прокуратура утвердила по данным уголовным делам обвинительные заключения и направила материалы дел в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.