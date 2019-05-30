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Тюменцам снова начали названивать лже-сотрудники службы безопасности банков

30 мая 2019, 04:50
Фото: pixabay.com
Всего за одни сутки двое тюменцев лишились денежных средств, которые были сняты с их банковских карт мошенниками. Общая сумма ущерба составила порядка 80 тыс. рублей.
Сюжет
Тюмень

За прошедшие сутки в полицию города Тюмени поступило два заявления о пропаже денежных средств с банковских карт. Потерпевшие сообщили, что им позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков.

Звонивший сообщил потерпевшим о необходимости оперативного предотвращения несанкционированного снятия денежных средств, для чего попросил их назвать ему конфиденциальные данные, в том числе информацию с банковских карт. Тюменцы поверили лже-сотруднику службы безопасности и лишились своих денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция проводит все необходимые мероприятия по установлению личностей злоумышленников.

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#Новости#Тюменская область#Мошенничество#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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