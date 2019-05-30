Тюменцам снова начали названивать лже-сотрудники службы безопасности банков

За прошедшие сутки в полицию города Тюмени поступило два заявления о пропаже денежных средств с банковских карт. Потерпевшие сообщили, что им позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков.
Звонивший сообщил потерпевшим о необходимости оперативного предотвращения несанкционированного снятия денежных средств, для чего попросил их назвать ему конфиденциальные данные, в том числе информацию с банковских карт. Тюменцы поверили лже-сотруднику службы безопасности и лишились своих денег.
По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция проводит все необходимые мероприятия по установлению личностей злоумышленников.