Тюменку приговорили к штрафу за фиктивную регистрацию 15 мигрантов

Из материалов уголовного дела следует, что с июля по октябрь прошлого года 48-летняя осужденная поставила на учет в своей квартире 15 мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. При этом она не собиралась предоставлять иностранцам жилье для проживания.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ», которое вскоре рассмотрел суд по существу и постановил оштрафовать тюменку на 120 тыс. рублей в доход государства.
Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилых помещениях в РФ понимается постановка их на учет без намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для проживания, пояснили в тюменской прокуратуре.