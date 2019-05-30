Тюменку приговорили к штрафу за фиктивную регистрацию 15 мигрантов

Из материалов уголовного дела следует, что с июля по октябрь прошлого года 48-летняя осужденная поставила на учет в своей квартире 15 мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. При этом она не собиралась предоставлять иностранцам жилье для проживания.