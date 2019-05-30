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Тюменку приговорили к штрафу за фиктивную регистрацию 15 мигрантов

30 мая 2019, 05:49
Фото: pixabay.com
Жительницу города Тюмени оштрафовали на 120 тыс. рублей за фиктивную регистрацию 15 мигрантов.
Сюжет
Тюмень

Из материалов уголовного дела следует, что с июля по октябрь прошлого года 48-летняя осужденная поставила на учет в своей квартире 15 мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. При этом она не собиралась предоставлять иностранцам жилье для проживания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ», которое вскоре рассмотрел суд по существу и постановил оштрафовать тюменку на 120 тыс. рублей в доход государства.

Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилых помещениях в РФ понимается постановка их на учет без намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для проживания, пояснили в тюменской прокуратуре.

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#Новости#Фиктивная постановка на учет#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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