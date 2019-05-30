nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свинина может резко подорожать на мировом рынке и в России из-за ситуации в Китае

30 мая 2019, 13:40
Фото: pixabay.com
Мировой рынок готовится к резкому увеличению цен на свинину. В Китае могут уничтожить до 10% поголовья животных из-за эпидемии африканской чумы.

Один из крупнейших производителей свинины в КНР может потерять до 33% поголовья и резко снизить отпуск товара на мировые рынки. В результате поставщики будут вынуждены приобретать продукцию в других странах или повышать цены.

Уже сейчас ситуация повлияла на иностранных перекупщиков, но аналитики ждут роста цен во 2 квартале этого года. В конце мая представители Россельхознадзора отметили, что недостаток свинины может отразиться на Дальнем Востоке и распространиться в другие регионы.

Ситуация осложняется обнаружением зараженного мяса, которое фиксируют таможенные органы в Японии, Тайване и Австралии. Помимо Китая эксперты отмечают вспышки болезни во Вьетнаме.

Между тем на Украине в 2019 году отмечен резкий рост стоимости сала – сразу на 70% до 184 рублей за 1 килограмм. В 2018 году там тоже зафиксировали вспышки АЧС. Эксперты отмечают, что в условиях глобальной экономики предложение свинины ограничено и дальнейшее его снижение отразится на динамике цен во всём мире.

Вирус АЧС не опасен для человека, но серьезно влияет на популяцию домашнего скота.

Материалы по теме
Директор Исетского ветцентра в Тюменской области скрыл признаки эпидемии африканской чумы
#Новости#Африканская чума свиней#Китай#Свинина в Тюмени#Мясо#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25