Свинина может резко подорожать на мировом рынке и в России из-за ситуации в Китае

Один из крупнейших производителей свинины в КНР может потерять до 33% поголовья и резко снизить отпуск товара на мировые рынки. В результате поставщики будут вынуждены приобретать продукцию в других странах или повышать цены.
Уже сейчас ситуация повлияла на иностранных перекупщиков, но аналитики ждут роста цен во 2 квартале этого года. В конце мая представители Россельхознадзора отметили, что недостаток свинины может отразиться на Дальнем Востоке и распространиться в другие регионы.
Ситуация осложняется обнаружением зараженного мяса, которое фиксируют таможенные органы в Японии, Тайване и Австралии. Помимо Китая эксперты отмечают вспышки болезни во Вьетнаме.
Между тем на Украине в 2019 году отмечен резкий рост стоимости сала – сразу на 70% до 184 рублей за 1 килограмм. В 2018 году там тоже зафиксировали вспышки АЧС. Эксперты отмечают, что в условиях глобальной экономики предложение свинины ограничено и дальнейшее его снижение отразится на динамике цен во всём мире.
Вирус АЧС не опасен для человека, но серьезно влияет на популяцию домашнего скота.