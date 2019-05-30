Свинина может резко подорожать на мировом рынке и в России из-за ситуации в Китае

Между тем на Украине в 2019 году отмечен резкий рост стоимости сала – сразу на 70% до 184 рублей за 1 килограмм. В 2018 году там тоже зафиксировали вспышки АЧС. Эксперты отмечают, что в условиях глобальной экономики предложение свинины ограничено и дальнейшее его снижение отразится на динамике цен во всём мире.