Сотрудники МВД разыскивают подростка, разрисовавшего арт-объект в центре Тюмени

Отмечается, что происшествие зафиксировано 28 мая. Примерно в 18:10. Злоумышленника видели местные жители. Он сделал несколько надписей и ушел. Примечательно, что около места происшествия в это время проходили двое сотрудников полиции, но они не заметили противоправных действий молодого человека.