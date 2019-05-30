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Сотрудники МВД разыскивают подростка, разрисовавшего арт-объект в центре Тюмени

30 мая 2019, 10:51
Фото: youtube
Сотрудники МВД областной столицы ведут розыск злоумышленника, который разрисовал часть постамента скульптуры «Нежность» на Цветном бульваре. Скорее всего, он несовершеннолетний.
Сюжет
Тюмень

Отмечается, что происшествие зафиксировано 28 мая. Примерно в 18:10. Злоумышленника видели местные жители. Он сделал несколько надписей и ушел. Примечательно, что около места происшествия в это время проходили двое сотрудников полиции, но они не заметили противоправных действий молодого человека.

Между тем полицейские пока не квалифицировали его действия, не понятно какая ответственность грозит злоумышленнику. Сотрудники отдела №4 на данный момент проводят проверку.

В Тюмени не редки случаи вандализма. В сентябре 2018 года неизвестные повредили арт-объект «Я люблю Тюмень». Злоумышленник разбил его ногой. Горожане отметили, что за подобное нежно отправлять на общественные работы.

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#Новости#Вандализм#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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