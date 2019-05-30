Сотрудники МВД разыскивают подростка, разрисовавшего арт-объект в центре Тюмени

Отмечается, что происшествие зафиксировано 28 мая. Примерно в 18:10. Злоумышленника видели местные жители. Он сделал несколько надписей и ушел. Примечательно, что около места происшествия в это время проходили двое сотрудников полиции, но они не заметили противоправных действий молодого человека.
Между тем полицейские пока не квалифицировали его действия, не понятно какая ответственность грозит злоумышленнику. Сотрудники отдела №4 на данный момент проводят проверку.
В Тюмени не редки случаи вандализма. В сентябре 2018 года неизвестные повредили арт-объект «Я люблю Тюмень». Злоумышленник разбил его ногой. Горожане отметили, что за подобное нежно отправлять на общественные работы.