Пострадавший в ДТП 10-летний мальчик находится в ОКБ №2 в тяжелом состоянии

«Бригада направлялась на неотложный вызов, когда на их глазах сбили ребенка. В 16.36 медики остановились и приступили к оказанию медицинской помощи пациенту, находящемуся в тяжёлом состоянии. Ребенка эвакуировали в ОКБ № 2. Ему проведена необходимая экстренная помощь по поводу тяжёлой сочетанной травмы - головы и костей. Затем он был переведен в реанимацию. На сегодня состояние мальчика оценивается как тяжелое, но стабильное - он в сознании, на самостоятельном дыхании», - отметили в департаменте.