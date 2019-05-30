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Пострадавший в ДТП 10-летний мальчик находится в ОКБ №2 в тяжелом состоянии

30 мая 2019, 12:04
Фото: pixabay.com
Департамент здравоохранения региона прокомментировал ДТП на улице Федорова, в котором пострадал 10-летний мальчик. Он находится в тяжёлом состоянии.
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Дети

«Бригада направлялась на неотложный вызов, когда на их глазах сбили ребенка. В 16.36 медики остановились и приступили к оказанию медицинской помощи пациенту, находящемуся в тяжёлом состоянии. Ребенка эвакуировали в ОКБ № 2. Ему проведена необходимая экстренная помощь по поводу тяжёлой сочетанной травмы - головы и костей. Затем он был переведен в реанимацию. На сегодня состояние мальчика оценивается как тяжелое, но стабильное - он в сознании, на самостоятельном дыхании», - отметили в департаменте.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что за последние несколько дней увеличились случаи детского травматизма на дороге. Были отмечены три аварии с детьми на улицах Тульской, Одесской и Федорова в областной столице.

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