Азербайджанская SOCAR может получить контроль над Антипинским НПЗ

Отмечается, что потенциальных покупателей несколько, но конкретные компании или бизнесмены желающие купить крупный НПЗ в регионе не называются.
На прошлой неделе глава Сбербанка сообщил, что в ближайшее время постарается решить вопрос о структурировании сделки по продаже АНПЗ.
Возможность покупки завода компанией SOCAR обсуждалась в СМИ уже в апреле. В это время Антипинский НПЗ вел свою деятельность.
16 мая завод был остановлен, оборудование переведено в режим рециркуляции. На данный момент здесь работают около 2 тыс. человек. По данным отчетов РСБУ, чистый убыток за 2018 год составил 35 млрд рублей, долговая нагрузка превысила 20 EBITDA.