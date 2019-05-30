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Азербайджанская SOCAR может получить контроль над Антипинским НПЗ

30 мая 2019, 11:29
Фото: Сайт АНПЗ
Представители Сбербанка подтвердили, что ведут переговоры о продаже Антипинского НПЗ с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR. Между тем, это один из вариантов решения ситуации на заводе.

Отмечается, что потенциальных покупателей несколько, но конкретные компании или бизнесмены желающие купить крупный НПЗ в регионе не называются.

На прошлой неделе глава Сбербанка сообщил, что в ближайшее время постарается решить вопрос о структурировании сделки по продаже АНПЗ.

Возможность покупки завода компанией SOCAR обсуждалась в СМИ уже в апреле. В это время Антипинский НПЗ вел свою деятельность.

16 мая завод был остановлен, оборудование переведено в режим рециркуляции. На данный момент здесь работают около 2 тыс. человек. По данным отчетов РСБУ, чистый убыток за 2018 год составил 35 млрд рублей, долговая нагрузка превысила 20 EBITDA.

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#Новости#Продажа#Завод#Антипинский НПЗ#Александр Мязин#Экономика
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