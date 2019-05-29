В России разработали квантовый телефон за 30 млн рублей. Он похож на факс

Телефон своими размерами похож на факс. Между тем по данным Центра квантовых технологий МГУ данная разработка является первой в стране. Производством занимается компания «Инфотекс». Устройство работает за счет протокола квантового шифрования. По мнению технологов, получить доступ к переговорам невозможно.
Подобные телефоны формируют ключ с помощью фотонов. Состояние подобной шифровки на данный момент измерить невозможно.
Серийное производство телефонов должно начаться в конце текущего года. Производители рассчитывают на заказы от крупных корпораций и специальных служб. Базовая модель стоит 30 млн рублей.
Отмечается, что технологию осмотрели представители Сбербанка.
Между тем у разработки есть ограничения – передача информации невозможна на расстоянии более 25 км. Современные системы квантового обмена информации способны передавать трафик до 100 км.
Подобные технологии реализованы в Китае, но там реализуются промежуточные решения (квантовая криптография не шифрует весь трафик).