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В России разработали квантовый телефон за 30 млн рублей. Он похож на факс

29 мая 2019, 13:08
Фото: Инфотекс
В России разработан телефон с квантовой защитой связи ViPNet QSS Phone. Его стоимость составит 30 млн рублей, а с его помощью рассчитывают надежно зашифровать переговоры.

Телефон своими размерами похож на факс. Между тем по данным Центра квантовых технологий МГУ данная разработка является первой в стране. Производством занимается компания «Инфотекс». Устройство работает за счет протокола квантового шифрования. По мнению технологов, получить доступ к переговорам невозможно.

Подобные телефоны формируют ключ с помощью фотонов. Состояние подобной шифровки на данный момент измерить невозможно.

Серийное производство телефонов должно начаться в конце текущего года. Производители рассчитывают на заказы от крупных корпораций и специальных служб. Базовая модель стоит 30 млн рублей.

Отмечается, что технологию осмотрели представители Сбербанка.

Между тем у разработки есть ограничения – передача информации невозможна на расстоянии более 25 км. Современные системы квантового обмена информации способны передавать трафик до 100 км.

Подобные технологии реализованы в Китае, но там реализуются промежуточные решения (квантовая криптография не шифрует весь трафик).

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#Новости#IT-технологии#Телефония#Разработки#Александр Мязин#Общество
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