В России разработали квантовый телефон за 30 млн рублей. Он похож на факс

Телефон своими размерами похож на факс. Между тем по данным Центра квантовых технологий МГУ данная разработка является первой в стране. Производством занимается компания «Инфотекс». Устройство работает за счет протокола квантового шифрования. По мнению технологов, получить доступ к переговорам невозможно.