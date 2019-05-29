«Россия» допустила меньше всего задержек рейсов во «Внуково»

Столичный аэропорт «Внуково» наградил самые пунктуальные авиакомпании по итогам осени – зимы 2018-2019 года. Эксперты назвали 10 авиакомпаний в разных номинациях, которые реже всех допускали задержки рейсов. В категории авиакомпаний с пассажирооборотом от 100 тысяч до 1 миллиона человек лучшей была признана «Россия».
За прошедшую зиму «Россия» совершила из аэропорта «Внуково» 5,3 тысячи рейсов, перевезя 800 тысяч пассажиров. При этом количество опозданий самолетов было мизерным, что, разумеется, удобно не только для персонала аэропорта, но и для сотен тысяч пассажиров.
«Россия» вообще позиционирует себя как одного из самых пунктуальных авиаперевозчиков. По данным статистики, лишь 0,97% рейсов компании задерживаются. Ранее «Россию» ставили на первой место среди пунктуальных авиакомпаний в своих рейтингах аэропорты Ростова и Екатеринбурга.
Авиакомпания входит в группу «Аэрофлот». В 2018 году «Россия» перевезла 11 миллионов пассажиров. На сегодня самолеты авиакомпании летают в 130 городов России и зарубежья. В 2018 году компания была признана лучшим региональным перевозчиком эконом-класса и лучшей авиакомпанией для туристов по версии премии Skyway Service Award. «Россия» является официальной авиакомпанией клуба «Зенит», действующего чемпиона России по футболу.