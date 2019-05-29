«Россия» допустила меньше всего задержек рейсов во «Внуково»

Авиакомпания входит в группу «Аэрофлот». В 2018 году «Россия» перевезла 11 миллионов пассажиров. На сегодня самолеты авиакомпании летают в 130 городов России и зарубежья. В 2018 году компания была признана лучшим региональным перевозчиком эконом-класса и лучшей авиакомпанией для туристов по версии премии Skyway Service Award. «Россия» является официальной авиакомпанией клуба «Зенит», действующего чемпиона России по футболу.