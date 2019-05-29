Эксперты: у новых глав регионов все шансы одержать победу в первом туре выборов

Респонденты поделились с социологами первыми впечатлениями от врио губернаторов. Чтобы охарактеризовать их, участники опроса употребляли такие выражения, как энергичность, открытость, активность, близость к жителям. Людям важно, чтобы политик был ближе к ним и сокращал эту дистанцию. Жители хотят, чтобы новый губернатор слышал их просьбы и был способен решить проблемы региона. Избиратели ценят живое общение, поездки в районы, прогулки пешком по городу. Опрошенные сошлись во мнении, что назначенные врио губернаторов пытаются продемонстрировать первые результаты работы и выполнять обещания.