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Эксперты: у новых глав регионов все шансы одержать победу в первом туре выборов

29 мая 2019, 20:46
Фото: wikimedia
Специалисты ЭИСИ выяснили, что жители регионов готовы на выборах голосовать за назначенных в марте новых врио губернаторов: Андрея Чибиса от Мурманской области, Дениса Паслера от Оренбургской области, Алексея Текслера от Челябинской области, Олега Хорохордина от Алтайской республики и Бату Хасикова от Калмыкии.

Социологи Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) провели исследование, основанное на материалах фокус-групп ведущих социологических центров России, результаты которого показывают: население регионов положительно оценило новых врио губернаторов и готово поддержать их на выборах. Об этом пишет Regnum.

Тем не менее, жители опасаются, что новые главы быстро получат повышение и покинут пост. Эксперты ЭИСИ считают, что эти опасения свидетельствуют о том, насколько респонденты возлагают надежды на смену власти в регионах.

Респонденты поделились с социологами первыми впечатлениями от врио губернаторов. Чтобы охарактеризовать их, участники опроса употребляли такие выражения, как энергичность, открытость, активность, близость к жителям. Людям важно, чтобы политик был ближе к ним и сокращал эту дистанцию. Жители хотят, чтобы новый губернатор слышал их просьбы и был способен решить проблемы региона. Избиратели ценят живое общение, поездки в районы, прогулки пешком по городу. Опрошенные сошлись во мнении, что назначенные врио губернаторов пытаются продемонстрировать первые результаты работы и выполнять обещания.

По информации соцопросов, лидерами сентябрьских выборов станут назначенные врио губернаторов. Эксперты ЭИСИ отметили, что 70,5% жителей готовы отдать голос за Андрея Чибиса, 62,1% - за Дениса Паслера, более 60% - за Алексея Текслера, 59% - за Олега Хорохордина и 76% - за Бату Хасикова.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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