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Posted 1 мая 2019, 09:03

Published 1 мая 2019, 09:03

Modified 19 августа, 16:24

Updated 19 августа, 16:24

Комарова оплатит ипотеку многодетным семьям Югры

Комарова оплатит ипотеку многодетным семьям Югры

1 мая 2019, 09:03
Фото: 1Mi.
Сюжет
Югра
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова дала распоряжение о единовременной денежной выплате на погашение части долга по ипотеке из окружного бюджета многодетным молодым семьям.

Выплаты коснутся семей, включенных в единый список участников мероприятий по обеспечению жилыми помещениями, государственной программы «Развитие жилищной сферы», являвшихся таковыми по состоянию на 1 января 2019 года и купивших квартиры до 1 июля нынешнего года.

Всего, по информации правительства Югры, на эту меру поддержки до 31 мая претендуют 1350 семей. Из бюджета будет направлено 1,7 млрд рублей.

«Такое решение, безусловно, имеет большое значение для молодых многодетных семей. Оно повлияет на сокращение очередности по государственной программе», – заявила Наталья Комарова.

Директор департамента социального развития Югры Светлана Давиденко добавила, что выплата будет предоставлена в беззаявительном порядке. Ее размер рассчитывается в зависимости от суммы остатка основного долга по ипотечному кредиту. Но, при этом, он не превысит размер субсидии, предоставляемой молодым семьям – участниками программы «Развитие жилищной сферы».

Мера поддержки будет предоставлена югорчанам, являющимся получателями ежемесячного пособия для многодетных семей по состоянию на 30 апреля 2019 года, до 31 июля.

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