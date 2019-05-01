Комарова оплатит ипотеку многодетным семьям Югры

Директор департамента социального развития Югры Светлана Давиденко добавила, что выплата будет предоставлена в беззаявительном порядке. Ее размер рассчитывается в зависимости от суммы остатка основного долга по ипотечному кредиту. Но, при этом, он не превысит размер субсидии, предоставляемой молодым семьям – участниками программы «Развитие жилищной сферы».