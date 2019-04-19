Знакомился с девушками в соцсетях: в Тюменской области задержали мошенника

Из материалов уголовного дела следует, что в 2017 году фигурант обману девушку, с которой познакомился в соцсетях. Он предложил ей приобрести мобильный телефон по низкой цене, деньги были перечислены молодому человеку, однако гаджет потерпевшая так и не получила.
В 2018 году злоумышленник провернул такую же схему с жительницей города Тюмени. Тогда раскрыть преступления по горячим следам не удалось.
Злоумышленника задержали лишь год спустя, в настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Следователи обращаются к жителям Тюменской области, если вы пострадали от действий данного человека, обратитесь по номеру телефона: 794-029.