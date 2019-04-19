Знакомился с девушками в соцсетях: в Тюменской области задержали мошенника

Из материалов уголовного дела следует, что в 2017 году фигурант обману девушку, с которой познакомился в соцсетях. Он предложил ей приобрести мобильный телефон по низкой цене, деньги были перечислены молодому человеку, однако гаджет потерпевшая так и не получила.