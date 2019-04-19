В Тюмени номер в гостинице можно снять за 714 рублей в сутки

Областная столица занимает 6 место в рейтинге по стоимости гостиниц в крупных городах России. Для путешественников составлен рейтинг выгодных маршрутов. В исследовании авторы проекта не учитывали цены в хостелах.
Самые бюджетные отели в Санкт-Петербурге. Туристы могут остановиться на ночь за 513 рублей. Далее следуют Красноярск, Ростов-на-Дону, Самара и Казань. За проживание с вас попросят минимум 600 рублей.
Отметим, что после Тюмени в рейтинге идёт Москва, где сутки проживания стоят 799 рублей. В Екатеринбурге за 900. Бюджетные гостиницы находятся на расстоянии 2-3 км от центра города и не должны быть далеко от основных достопримечательностей. Эксперты считают, что за последнее время в этой сфере появляется все больше различных предложений, что снижает цены для туристов.